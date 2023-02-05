Об этом сообщил глава франкции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

К теме Буданов станет новым министром обороны Украины, – Арахамия

"Алексей Резников в рамках правительства переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества, что абсолютно логично, учитывая его экспертизу по "Рамштайну" и необходимость "поднять" Министерство, которое должно делать больше", – рассказал Арахамия.

Другие кадровые изменения

Причины смен должностей Арахамия объяснил тем, что война диктует кадровую политику. По его словам, ротация в должностях будет происходить в будущем.

Политик сообщил, что теперь генерал-майор Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны. По мнению Арахамии, это абсолютно логично для военного времени. Кроме этого, Министерство внутренних дел будет постоянно возглавлять Игорь Клименко, а Службу безопасности Украины – Василий Малюк.

Логика та же. Силовые ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики. Враг готовится наступать. Мы готовимся защищаться и возвращать свое, – подчеркнул Арахамия.

Резников о скандалах в Минобороны

Во время конференции 5 февраля министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что подозрения представителям Минобороны вручали не из-за пищевых закупок. Он отметил, что после коррупционных скандалов при ведомстве создадут общественный антикоррупционный совет.

Резников также отреагировал на слухи об отставке. Он подчеркнул – кадровое решение принимает Верховный Главнокомандующий и президент Украины Владимир Зеленский.

"Он дает представление на назначение, а Верховная Рада назначает. Поэтому только по решению президента я буду принимать те или иные решения, а дальше делать то, что мне предложит глава государства", – сказал Резников.