Об этом Резников сообщил во время пресс-конференции, информирует 24 Канал. Он подчеркнул, что ни один чиновник "не вечен в кресле".

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Резников о возможной отставке

Решение быть мне министром обороны или не быть принимает один человек – Верховный Главнокомандующий и президент Украины Владимир Зеленский. Он дает представление о назначении, а Верховная Рада назначает. Поэтому только по решению президента я буду принимать те или иные решения, а дальше делать то, что мне предложит глава государства,

– рассказал Резников.

По его словам, в случае увольнения он поддержит преемника, а также предоставит ему советы и консультации и персонально представит министрам обороны, с которыми имеет личную коммуникацию.

Резников подчеркнул, что он будет делать все ради победы Украины в войне.

"Моя профессия дает мне возможность думать оптимистично, что я точно найду себе интересный проект, который позволит победить в этой войне, а потом наказать военно-политическое руководство российской федерации", – добавил министр обороны.

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