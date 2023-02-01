Как оказалось, топ-чиновник закупил для ВСУ почти 3 тысячи бронежилетов более чем на 100 миллионов гривен. Однако они оказались некачественными.

В чем обвиняют топ-чиновника Минобороны

По словам правоохранителей, купленные бронежилеты для ВСУ не отвечали нормальным требованиям и не могли должным образом защитить украинских воинов.

Обратите внимание! Вероятно, СБУ задержала бывшего заместителя директора департамента государственных закупок Минобороны Богдана Хмельницкого.

Теперь экс-начальнику департамента Минобороны сообщили о подозрении по следующим статьям:

препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований,

присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением,

совершение уголовного правонарушения группой лиц.

СБУ пришла к топ-чиновнику 1 февраля / фото Служба безопасности Украины

Что угрожает чиновнику

Теперь чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.