Как оказалось, топ-чиновник закупил для ВСУ почти 3 тысячи бронежилетов более чем на 100 миллионов гривен. Однако они оказались некачественными.
В чем обвиняют топ-чиновника Минобороны
По словам правоохранителей, купленные бронежилеты для ВСУ не отвечали нормальным требованиям и не могли должным образом защитить украинских воинов.
Теперь экс-начальнику департамента Минобороны сообщили о подозрении по следующим статьям:
- препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований,
- присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением,
- совершение уголовного правонарушения группой лиц.
СБУ пришла к топ-чиновнику 1 февраля / фото Служба безопасности Украины
Что угрожает чиновнику
Теперь чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.