Министр обороны Алексей Резников сообщил, что ведомство уже разработало план частичного открытия государственных закупок для общественности. Часть информации будут публиковать на своем сайте.

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Главным приоритетом для Минобороны является обеспечение непрерывности и качества питания. Это наша обязанность. Но мы должны найти баланс со стремлением общества видеть прозрачные процессы и контролировать их,

– отметил Алексей Резников.

Резников сообщил также, что уже дал поручение проанализировать цены на продукты, снизить сроки контрактов и разработать новые подходы, чтобы перейти к новой системе меню.

Кроме того, в Минобороны ввели внутреннее правило проверки всех цен с реестром Минэкономики и рыночными ценами.

Обратите внимание! На сайте оборонного ведомства будут публиковать номер и дату заключения контрактов, цену на единицу и ссылку на публичные технические условия закупки.

Министр также сообщил, что обратился в комитеты ВР по вопросам нацбезопасности, обороны, разведки и антикоррупционной политики относительно проведения совместного совещания, посвященного механизмам изменений закупки, подотчетности и гражданского демократического контроля.

Кратко о скандале с Минобороны

СМИ опубликовали копию соглашения, заключенного 23 декабря Министерством обороны на услуги организации питания в 2023 году для нескольких воинских частей. Ее стоимость составляет 13,16 миллиарда гривен.

При этом журналисты сравнили цены в сделке с ценами на те же продукты в сети магазинов "Сильпо": цены на наиболее ходовые продукты, закупаемые Минобороны, якобы оказались завышенными в 2 – 3 раза.

25 января стало известно об увольнении директора департамента закупок Минобороны Богдана Хмельницкого.

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