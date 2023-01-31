Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що відомство уже розробило план часткового відкриття державних закупівель для громадськості. Частину інформації публікуватимуть на власному сайті.

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Пріоритетом для Міноборони є і буде забезпечення безперервності та якості харчування. Це наш обов'язок. Але ми повинні знайти баланс з прагненням суспільства бачити прозорі процеси та контролювати їх,

– зазначив Олексій Резніков.

Резніков повідомив також, що уже дав доручення проаналізувати ціни на продукти, зменшити терміни контрактів та розробити нові підходи, щоб перейти до нової системи меню.

Крім цього, у Міноборони запровадили внутрішнє правило перевірки всіх цін із реєстром Мінекономіки та ринковими цінами.

Зверніть увагу! На сайті оборонного відомства будуть публікувати номер та дату укладання контрактів, ціну на одиницю та посилання на публічні технічні умови закупівлі.