Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що відомство уже розробило план часткового відкриття державних закупівель для громадськості. Частину інформації публікуватимуть на власному сайті.
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Пріоритетом для Міноборони є і буде забезпечення безперервності та якості харчування. Це наш обов'язок. Але ми повинні знайти баланс з прагненням суспільства бачити прозорі процеси та контролювати їх,
– зазначив Олексій Резніков.
Резніков повідомив також, що уже дав доручення проаналізувати ціни на продукти, зменшити терміни контрактів та розробити нові підходи, щоб перейти до нової системи меню.
Крім цього, у Міноборони запровадили внутрішнє правило перевірки всіх цін із реєстром Мінекономіки та ринковими цінами.