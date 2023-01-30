Резников заявил, что не знал о контракте, якобы закупавшем пайки по завышенным ценам, и что он не повлиял на войска.
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Что сказал Резников в интервью
Он признал, что стране необходимо найти баланс между секретностью военного времени и тем, что Украина должна двигаться к более прозрачной системе и европейскому стандарту антикоррупционных практик еще до окончания войны.
Шведско-американский экономист и дипломат, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд утверждает, что тот факт, что журналисты осветили эту проблему и что правительство быстро отреагировало, является положительным знаком для украинского гражданского общества.
Когда может закончиться война
На вопрос о том, когда может окончиться война, Резников сказал, что остается оптимистом.
"Надеюсь, что этот год станет годом победы", – сказал он, но признал, что до этого еще многое предстоит сделать.
Что известно о скандале
- В конце января "Зеркало недели" опубликовало копию сделки, заключенного 23 декабря Министерством обороны на услуги организации питания в 2023 году для нескольких воинских частей. Ее стоимость составляет 13,16 миллиарда гривен.
- При этом журналисты сравнили цены по сделке с ценами на те же продукты в сети магазинов "Сільпо" в спальном районе Киева. Цены на наиболее ходовые продукты, которые закупает Минобороны, якобы оказались завышенными в 2 – 3 раза.
- Поэтому в Минобороны сообщили о служебной проверке, а также подготовке материалов для проведения расследования по распространению заведомо ложных сведений, которые наносят ущерб интересам обороны в особый период.
- О проверке закупок, возможных злоупотреблениях в Министерстве обороны и открытое уголовное производство сообщили также в НАБУ и САП.
- 24 января стало известно, что заместитель Резникова Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Именно он отвечал за тыловое обеспечение ВСУ.