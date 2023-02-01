О том, что чиновникам были вручены подозрения, издание сообщает со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

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Кому вручили подозрения

По данным журналистов, Офис генпрокурора сообщил о подозрении:

бывшему заместителю директора департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому,

эксзаместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову,

бывшему заместителю государственного предприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко.

24 Канал обратился в Офис генпрокурора за подтверждением, однако в ведомстве пока не ответили.

В чем подозревают представителей Минобороны

Источники сообщают, что Богдану Хмельницкому объявили подозрение за растрату государственных средств на сумму 107 796 050 гривен и обеспечение подразделений ВСУ некачественными бронежилетами в количестве 5 700 штук.

Между тем, Шаповалова подозревают в незаконных действиях, в результате которых отдельные подразделения Вооруженных сил не были укомплектованы средствами индивидуальной защиты на сумму более 1 миллиарда гривен.

Тем временем Терещенку, который сейчас является заместителем начальника управления координации внешнеэкономической деятельности МО, объявили о подозрении по факту завладения государственными средствами в размере 1 340 000 долларов "путем злоупотреблений и служебных пологов".