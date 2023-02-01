Про те, що чиновникам вручили підозри, видання повідомляє з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.
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Кому вручили підозри
За даними журналістів, Офіс генпрокурора повідомив про підозру:
- колишньому заступнику директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому,
- ексзаступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову,
- колишньому заступнику державного підприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку.
У чому підозрюють представників Міноборони
Джерела повідомляють, що Богдану Хмельницькому оголосили підозру за розтрату державних коштів на суму 107 796 050 гривень та щодо забезпечення підрозділів ЗСУ неякісними бронежилетами кількості у кількості 5 700 штук.
Тим часом Шаповалова підозрюють у незаконних діях, внаслідок яких окремі підрозділи Збройних сил не були укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму понад 1 мільярд гривень.
Натомість Терещенку, який зараз є заступником начальника управління координації зовнішньоекономічної діяльності МО, оголосили про підозру за фактом заволодіння державними коштами в розмірі 1 340 000 доларів "шляхом зловживань та службових підроблень".