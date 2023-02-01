Як виявилось, топчиновник закупив для ЗСУ майже 3 тисячі бронежилетів на понад 100 мільйонів гривень. Однак вони виявились неякісними.
У чому звинувачують топчиновника Міноборони
За словами правоохоронців, куплені бронежилети для ЗСУ не відповідали нормальним вимогам і не могли належним чином захистити українських воїнів.
Тепер ексначальнику департаменту Міноборони повідомили про підозру за такими статтями:
- перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань,
- привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем,
- вчинення кримінального правопорушення групою осіб.
СБУ завітала до топчиновника 1 лютого / фото Служба безпеки України
Що загрожує чиновнику
Тепер чиновнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.