Про це Резніков повідомив під час пресконференції, інформує 24 Канал. Він наголосив, що жоден чиновник "не вічний у кріслі".
До речі Заступник Резнікова подав у відставку після скандалу із закупівлею продуктів для ЗСУ
Резніков про можливу відставку
Рішення, бути мені міністром оборони або не бути ухвалює одна людина – Верховний Головнокомандувач і президент України Володимир Зеленський. Він дає подання на призначення, а Верховна Рада призначає. Тому тільки за рішенням президента я ухвалюватиму ті чи інші рішення, а далі робитиму те, що мені запропонує глава держави,
– розповів Резніков.
За його словами, у разі звільнення він підтримає наступника, а також надасть йому поради і консультації, і персонально представить міністрам оборони, з якими має особисту комунікацію.
Резніков підкреслив, що він робитиме все задля перемоги України у війні.
"Мій фах дає мені можливість думати оптимістично, що я точно знайду собі цікавий проєкт, який дозволить перемогти у цій війні, а ще потім покарати військово-політичне керівництво російської федерації", – додав міністр оборони.
Скандал з Міноборони України: що відомо
- Нещодавно журналісти оприлюднили копію угоди на 13,16 мільярда гривень, яку уклало Міноборони України. Як виявилось, продукти для воїнів ЗСУ закуповують за цінами у рази вищими, аніж у місцевих супермаркетах.
- У Міноборони заявили, що відповідні дані розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману. Запевнили, що усі закупівлі здійснюються у законному порядку.
- Згодом стало відомо, що В'ячеслав Шаповалов – заступник міністра оборони – подав у відставку. Це сталося на тлі скандалу із закупівлею продуктів для ЗСУ.
- НАБУ та САП відкрили кримінальну справу через скандальні закупівлі.
- В СБУ повідомили, що викрили ексначальника департаменту Міноборони на розтраті понад 100 мільйонів гривень державних коштів. Ймовірно, мовиться про Богдана Хмельницького.
- Також в Україні викрили злочинців, які привласнювали кошти, виділені на харчування військовослужбовців Збройних Сил. Їх вже затримали.