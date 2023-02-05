Про це Резніков повідомив під час пресконференції, інформує 24 Канал. Він наголосив, що жоден чиновник "не вічний у кріслі".

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Рішення, бути мені міністром оборони або не бути ухвалює одна людина – Верховний Головнокомандувач і президент України Володимир Зеленський. Він дає подання на призначення, а Верховна Рада призначає. Тому тільки за рішенням президента я ухвалюватиму ті чи інші рішення, а далі робитиму те, що мені запропонує глава держави,

– розповів Резніков.

За його словами, у разі звільнення він підтримає наступника, а також надасть йому поради і консультації, і персонально представить міністрам оборони, з якими має особисту комунікацію.

Резніков підкреслив, що він робитиме все задля перемоги України у війні.

"Мій фах дає мені можливість думати оптимістично, що я точно знайду собі цікавий проєкт, який дозволить перемогти у цій війні, а ще потім покарати військово-політичне керівництво російської федерації", – додав міністр оборони.

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