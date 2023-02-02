Одна из фирм поставляла яйца по завышенным ценам для Минобороны. Напомним, что ранее журналисты сравнили цены, по которым продукты закупает министерство, с ценами в столичных супермаркетах.

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Задержание предпринимателей, продававших яйца по 17 гривен

Как стало известно, в документы вносили ложные данные по получению воинской частью продуктов на свой склад, когда на самом деле ничего не поставлялось. Позже несуществующие продукты "списывали" – якобы их употребили солдаты.

Злоумышленники думали, что не оставляют никаких следов преступления, поскольку документально проверить потребленные продукты очень тяжело,

– отметили в ГБР.

Как стало известно, в преступную группу из 5 человек входили представители предприятий-поставщиков и военные, отвечающие за обеспечение одной из воинских частей ВСУ. Также следователи задержали военнослужащего, ведущего "черную бухгалтерию" махинаторов.

Сумма установленного ущерба государству составляет 4,6 миллиона гривен. "Сэкономленные" средства преступники делили между собой. Во время обысков найдена черновая бухгалтерия, записи, незаконное оружие, боеприпасы, взрывные устройства и более 1 миллиона гривен наличными.

Важно! СМИ показали копию соглашения, заключенного Министерством обороны на услуги организации питания в 2023 году для нескольких воинских частей. Ее стоимость составляет 13,16 миллиарда гривен. Журналисты сравнили цены в соглашении с ценами на те же продукты в сети магазинов "Сильпо": цены оказались завышенными в 2 – 3 раза.

Что грозит преступникам

Сейчас задержанным готовятся сообщения о подозрении и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей. Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

ГБР задержало преступников / фото Государственное бюро расследований

Топ-чиновника Минобороны разоблачили на растрате более 100 миллионов

В Украине разоблачили экс-начальника департамента Минобороны на растрате более 100 миллионов гривен государственных средств. Вероятно, говорится о Богдане Хмельницком.

Как оказалось, топ-чиновник закупил для ВСУ почти 3 тысячи бронежилетов более чем на 100 миллионов гривен. Однако они оказались некачественными.

Теперь чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.