Серія перевірок в оборонному відомстві розпочалася після того, як видання "Дзеркало тижня" повідомило про контракт Міноборони на закупівлі продуктів. Після цього з відомства пішло чимало чиновників, а також були зафіксовані випадки корупції. 24 Канал розповідає про всі недавні скандали в Міноборони.

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Скандал із закупівлями: що відомо та яка позиція у МО

Отже, перший гучний скандал стався після того, як "Дзеркало тижня" опублікувало копію угоди вартістю 13,16 мільярда гривень, яка була укладена 23 грудня Міністерством оборони на послуги організації харчування у 2023 році для декількох військових частин.

ЗМІ порівняли ціни з тими, що в мережі магазинів "Сільпо" у спальному районі Києва. Виявилося, ціни на найбільш ходові харчі, які закуповує Міноборони, завищені у 2 – 3 рази.

Після цього Міноборони 22 січня вийшло зі спростуванням інформації, а також повідомило про службову перевірку.

Відомості щодо змісту закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману,

– наголосили у Міністерстві.

У відомстві повідомили, що готують матеріали до СБУ з метою проведення розслідування щодо поширення завідомо неправдивих відомостей.

23 січня Резніков опублікував допис у фейсбуці, в якому написав, що скандал із закупівлями продуктів для військових – штучний. За його словами, це інформаційна атака проти відомства.

У своєму дописі Резніков пояснив, чому ціни виявилися завищеними. Наприклад, виявилося, що яйця рахують не поштучно, а в кілограмах.

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Зрештою, міністр анонсував реформу із закупівлями продуктів, а також підтримав ініціативу нардепів зробити частину оборонних закупівель відкритими.

23 січня у НАБУ та САП повідомили, що розслідують можливі зловживання у Міністерстві оборони України та відкрили кримінальне провадження. Відомо, що НАБУ та САП розпочали розслідування за власними напрацюваннями.

Також слід наголосити, що на тлі скандалу прем'єр-міністр Денис Шмигаль 30 січня доручив розробити оновлену систему закупівель.

Постачальник харчування Міноборони відреагував на обшуки

Компанія "Актив компані", яка постачає продукти для ЗСУ, відреагувала на обшуки та звинувачення від ДБР й СБУ. Там переконують, що не постачали продукти за завищеними цінами та не отримували кошти за контрактами 2023 року.

У компанії заявили, що ДБР затримало одного з їхніх регіональних менеджерів через звинувачення у відвантаженні продуктів одній з військових частин "лише на папері".

Кому оголосили підозри та взяли під варту

24 січня заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов подав у відставку. Саме він відповідав за тилове забезпечення воїнів ЗСУ. У Міноборони заявили, що заступник міністра попросив звільнити його, а Резніков вже підтримав відставку.

"Не зважаючи на те, що озвучені звинувачення є необґрунтованими та безпідставними, заява Шаповалова про звільнення є достойним вчинком в традиціях європейської та демократичної політики, демонстрація того, що інтереси оборони є вищими, ніж будь-які кабінети чи крісла", – заявили в МО.



В'ячеслава Шаповалова заарештували / Колаж 24 Каналу

25 січня стало відомо, що в Міноборони звільнили директора одного з департаментів Богдана Хмельницького. Він також фігурант скандалу щодо продуктових закупівель для ЗСУ.

Водночас нардеп Ярослав Юрчишин повідомив, що відповідальний за закупівлі Богдан Хмельницький був відсторонений від посади у грудні 2022 року і звільнений у 20 числах січня 2023 року.

Зверніть увагу. 1 лютого "Українська правда" опублікувала інформацію, що Офіс генпрокурора повідомив про підозру ексначальнику директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому, ексзаступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку.

Згодом ДБР підтвердило, що повідомило про підозру звільненому заступнику міністра оборони у причетності до закупівлі продуктів за завищеними цінами та неякісної амуніції. Ймовірно, йшлося про Шаповалова.

"Він лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних Сил України низької якості на загальну суму понад 1 млрд грн. Всі договори укладалися за повною передплатою", – інформували в ДБР.



Суд заарештував Богдана Хмельницького / Фото СБУ

У цей же день СБУ повідомила, що викрила ексначальника департаменту Міноборони на розтраті понад 100 мільйонів гривень державних коштів. Ймовірно, мовилося про Богдана Хмельницького.

Важливо! 2 лютого суд заарештував Шаповалова і Хмельницького. Однак обидва можуть вийти під заставу.

Кого ще викрили правоохоронці

Також 2 лютого у ДБР заявили, що викрили злочинців, які привласнювали кошти, виділені на харчування військовослужбовців. Одна з фірм постачала яйця за завищеними цінами для Міноборони.

До злочинної групи з 5 осіб входили представники підприємств-постачальників та військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин ЗСУ. Також слідчі затримали військовослужбовця, який вів "чорну бухгалтерію" махінаторів. Сума встановлених збитків державі становить 4,6 мільйона гривень.

У п'ятницю, 3 лютого, в Офісі генпрокурора повідомили, що підозрюють двох керівників підприємств у розтраті 120 мільйонів гривень на закупівлі продуктів для Міноборони. Двом керівникам підприємств було повідомлено про підозру.

За даними слідства, підозрювані, отримавши кошти, виділені Міноборони на оплату за поставки товарів і послуг із забезпечення харчуванням ЗСУ, спрямували їх не за цільовим призначенням, а вивели в тіньовий, неконтрольований державою обіг.

Правоохоронці викрили радника заступника Резнікова

3 лютого в Офісі генпрокурора заявили, що викрито радника заступника міністра оборони.

За даними слідства, радник у змові з директором товариства заволоділи коштами, отриманими за договорами поставки товарів військового призначення для потреб ЗСУ.

Ці кошти були виділені Міноборони. Такими діями державі завдано понад 1,7 мільйона гривень збитків. В Офісі генпрокурора наразі не називають фігуранта справи.

Радника заступника Резнікова підозрюють у заволодінні 1,7 мільйона гривень / Фото Офісу генпрокурора

Скандал з казармами

Офіс Генерального прокурора 3 лютого повідомив, що викрив посадовців Міноборони​​, які займались розкрадання коштів на будівництві казарм для військовослужбовців ЗСУ. Йдеться про суму у понад 5,4 мільйона гривень.

Слідство встановило, що підполковник оборонного відомства не проконтролював капітальний ремонт казарм одного з військових містечок.

Упродовж 2016 – 2018 років цей підполковник завірив акти приймання виконаних будівельних робіт. Однак у документах були зазначені їхні обсяги, що в рази перевищують фактичні.

Повідомляється, що старшому офіцерові технічного нагляду за виконанням ремонту казарм повідомлено про підозру.

Що відомо про скандал з Лієвим

31 січня голова правління ЦПК Віталій Шабунін повідомив, що за збройні контракти Міноборони відповідає Олександр Лієв. Шабунін написав, що Лієв блокував доступ ЗСУ до українських маяків, закликав "почути Крим", підтримував "референдум", а відтак і окупацію півострова.

У відповідь Лієв заявив, що інформація ЦПК про те, що він нібито підтримував окупацію Криму, "сфабрикований вкид", який відриває його від роботи і спрямований не стільки проти нього самого, як проти міністра оборони.

Олександр Лієв / Фото "Радіо Свобода"

Лієв також написав заяву на звільнення та зазначив, що зробив це для того, щоб "не шкодити міністру оборони" Резнікову.

1 лютого заступниця голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла теж повідомила, що Лієв написав заяву на звільнення. У Міноборони 3 лютого підтвердили, що Лієв звільнився за власним бажанням.

Відомство наголосило, що даних про російський паспорт в Лієва – немає. Також видання "Українська правда" попросило вибачення у Лієва через публікацію неправдивої інформації про наявність у нього російського паспорта.

Мільйони в дивані: обшуки в ексзаступника міністра оборони

Під час обшуку в колишнього заступника міністра Олександра Миронюка виявили в дивані величезну суму грошей. До свого звільнення у 2021 Миронюк курував департамент закупівель. Цей чиновник також фігурує у справі про бронежилети.

Під час обшуків у Миронюка знайшли 17 мільйонів 78 тисяч гривень, 400 тисяч 100 доларів та 100 тисяч 380 євро.

Обшуки в ексзаступника міністра оборони Миронюка: відео

Постановою слідчого ці гроші визнали речовими доказами в кримінальному провадженні.

За даними ЗМІ, після обшуків Миронюк надав суду "документ", що гроші з дивана були не його – у нотаріально завіреній заяві, укладеній за тиждень після обшуків, йшлося, що у січні 2022 року всі вилучені гроші Миронюку позичила 86-річна жителька Харкова Елеонора Думіньш.

Журналісти з'ясували, що Думіньш є родичкою засновників харківського "ХАДО-холдінгу", котрий серед іншого займається виробництвом гвинтівок.

Інспірування Росії і нульова толерантність: як реагують на скандали в МО

23 січня відбулось засідання комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки щодо ситуації з закупівлями послуг харчування для військовослужбовців. Голова оборонного комітету Верховної Ради Олександр Завітневич заявив, що говорити про кадрові зміни у Міноборони – зарано.

Коли буде вся інформація, тоді можна буде говорити про щось конкретне, про якісь кадрові зміни,

– сказав Завітневич.

Головнокомандуючий Валерій Залужний 25 січня вперше прокоментував "продуктовий" скандал. Він заявив, що у Міністерстві оборони та ЗСУ – нульова толерантність до корупції.

Водночас Залужний зазначив, що перекладання відповідальності чи провини підлеглих на керівників не тільки шкодить справі, а й суперечить управлінським принципам НАТО.



Міністр оборони Олексій Резніков / Фото AP

На тлі скандалів міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що відомство уже розробило план часткового відкриття державних закупівель для громадськості. Частину інформації публікуватимуть на власному сайті.

Голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія заявив, що частина зі скандалів є абсолютно виправданою й отримала судові рішення. Водночас Арахамія закликав не відкидати, що за деякими скандалами може стояти Росія.

А деякі, зважаючи на час, факти та обставини, цілком можуть бути інспіровані нашим ворогом,

– зазначив Арахамія.

На скандали 23 січня відреагував і президент Володимир Зеленський. У зверненні до українців Зеленський анонсував тиждень "відповідних рішень".

"У кожній ситуації будемо детально розбиратися. Те, що стосується енергетики і закупівель. Те, що стосується відносин між центральною владою і регіонами. Те, що стосується закупівель для військових", – зазначив глава держави