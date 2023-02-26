Про це в інтерв'ю німецькому виданню Focus заявив прем'єр Денис Шмигаль. Очільник Уряду також наголосив, що наразі в Україні немає системної корупції.

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"У нас нульова толерантність до корупції"

Наразі наша держава завершує розбудову антикорупційної інфраструктури. Інституції повноцінно функціонують і перевіряють всі рівні на предмет корупції, наголосив прем'єр. Також він зазначив, що суспільство змінилося внаслідок цієї війни й більше не пробачає ознак можливих правопорушень.

У нас нульова толерантність до корупції. Реакція миттєва. Швидке затримання людей, підозрюваних у зловживаннях, свідчить про зміну підходу України до цих питань. Сьогодні в Україні немає системної корупції. Поодинокі прояви корупції, я наголошую на слові "поодинокі", не толеруються, з ними негайно борються,

– підкреслив Шмигаль.