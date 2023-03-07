Как отметил Резников, эти информационные волны, дискредитирующие деятельность оборонного ведомства нашего государства, вероятно, являются заказными. Касаются они в основном того, что якобы в Минобороны нашего государства собрались только преступники.

Смотрите также Призрак новой холодной войны, борьба за Глобальный Юг: западные СМИ пишут об Украине

Какова цель вбросов о работе МО

Как пример кампаний, в последние месяцы работавших на унижение репутации его структуры, Резников привел фейк о том, что "Украина покупает патроны в Чехии по завышенной цене". По его словам, когда один и тот же текст с надуманной историей об этом появляется сразу условно в 50 источниках, то это полностью – организованный и продуманный вброс.

И таких примеров информационного возбуждения общества, что якобы в Минобороны собрался бешеный хлам коррупционеров… Но когда начинаешь смотреть, а что это за информация, то она никакого отношения ни ко мне, ни к моей команде не имеет,

– сказал министр.

Вместе с тем он предположил, что бенефициары этих фейков часто разные. Как сказал Резников, запустить могли их одни лица, а воспользоваться ими те, "которые имели большое желание сдвинуть его с должности".

Собственно, все это для того, чтобы нарушить доверие к Минобороны, уменьшить объемы помощи от партнеров и не позволить Вооруженным Силам осуществлять контрнаступления.

А еще это (фейки о деятельности Минобороны – 24 Канал) в свою очередь – повод посадить нас за стол переговоров с россиянами,

– также констатировал Резников.

В то же время он отметил, что желание людей прозрачности в высших эшелонах власти является правильным. В частности, создание независимых агентств по закупкам – это то, что поддерживает сам Резников.

Скандалы в Минобороны: самое громкое

В конце января 2023 журналисты опубликовали расследование, в котором говорится, что оборонное ведомство нашего государства закупает продукты для военных по завышенным ценам. Тогда правоохранительные органы принялись расследовать это дело.

Кроме того, сетью распространялись сообщения о том, что якобы чиновник МО Александр Лиев имеет русский паспорт. Конечно, впоследствии это оказалось неправдой, однако такие материалы отразились на репутации оборонного ведомства.

Обратите внимание! Прочитать больше обо всех скандалах, которые касаются Минобороны и получили огласку за последние месяцы, вы можете в этом материале 24 Канала по ссылке. Мы собрали там самое главное.