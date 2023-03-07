Как отметил Резников, эти информационные волны, дискредитирующие деятельность оборонного ведомства нашего государства, вероятно, являются заказными. Касаются они в основном того, что якобы в Минобороны нашего государства собрались только преступники.
Смотрите также Призрак новой холодной войны, борьба за Глобальный Юг: западные СМИ пишут об Украине
Какова цель вбросов о работе МО
Как пример кампаний, в последние месяцы работавших на унижение репутации его структуры, Резников привел фейк о том, что "Украина покупает патроны в Чехии по завышенной цене". По его словам, когда один и тот же текст с надуманной историей об этом появляется сразу условно в 50 источниках, то это полностью – организованный и продуманный вброс.
И таких примеров информационного возбуждения общества, что якобы в Минобороны собрался бешеный хлам коррупционеров… Но когда начинаешь смотреть, а что это за информация, то она никакого отношения ни ко мне, ни к моей команде не имеет,
– сказал министр.
Вместе с тем он предположил, что бенефициары этих фейков часто разные. Как сказал Резников, запустить могли их одни лица, а воспользоваться ими те, "которые имели большое желание сдвинуть его с должности".
Собственно, все это для того, чтобы нарушить доверие к Минобороны, уменьшить объемы помощи от партнеров и не позволить Вооруженным Силам осуществлять контрнаступления.
А еще это (фейки о деятельности Минобороны – 24 Канал) в свою очередь – повод посадить нас за стол переговоров с россиянами,
– также констатировал Резников.
В то же время он отметил, что желание людей прозрачности в высших эшелонах власти является правильным. В частности, создание независимых агентств по закупкам – это то, что поддерживает сам Резников.
Скандалы в Минобороны: самое громкое
- В конце января 2023 журналисты опубликовали расследование, в котором говорится, что оборонное ведомство нашего государства закупает продукты для военных по завышенным ценам. Тогда правоохранительные органы принялись расследовать это дело.
- Кроме того, сетью распространялись сообщения о том, что якобы чиновник МО Александр Лиев имеет русский паспорт. Конечно, впоследствии это оказалось неправдой, однако такие материалы отразились на репутации оборонного ведомства.