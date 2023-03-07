Як зазначив Резніков, ці інформаційні хвилі, що дискредитують діяльність оборонного відомства нашої держави, ймовірно, є замовними. Стосуються вони здебільшого того, що нібито в Міноборони нашої держави зібрались лише злочинці.

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Яка мета вкидів про роботу МО

Як приклад кампаній, що останніми місяцями працювали на паплюження репутації його структури, Резніков навів фейк стосовно того, що "Україна купує патрони в Чехії за завищеною ціною". За його словами, коли один і той самий текст з надуманою історією про це з'являється одразу умовно в 50 джерелах, то це стовідсотково – організований і продуманий вкид.

І таких прикладів інформаційного збудження суспільства, що нібито в Міноборони зібрався шалений непотріб корупціонерів… Але коли починаєш дивитись, а що це за інформація, то вона жодного стосунку ні до мене, ні до моєї команди не має,

– сказав міністр.

Разом з тим він припустив, що бенефіціари цих фейків часто різні. Як сказав Резніков, запустити могли їх одні особи, а скористатися ними ті, "хто мав велике бажання посунути його з посади".

Власне, все це задля того, аби порушити довіру до Міноборони, зменшити об'єми допомоги від партнерів та не дозволити Збройним Силам здійснювати контрнаступи.

А ще це (фейки про діяльність Міноборони – 24 Канал) своєю чергою – привід посадити нас за стіл переговорів з росіянами,

– також констатував Резніков.

Водночас він зазначив, що бажання людей прозорості у вищих ешелонах влади є правильним. Зокрема, створення незалежних агентств із закупівель – це те, що підтримує сам Резніков.

Скандали в Міноборони: найгучніше

Наприкінці січня 2023 року журналісти опублікували розслідування, у якому йдеться про те, що оборонне відомство нашої держави закуповує продукти для військових за завищеними цінами. Тоді правоохоронні органи взялись розслідувати цю справу.

Окрім того, мережею поширювались повідомлення про те, що нібито чиновник МО Олександр Лієв має російський паспорт. Звісно, згодом це виявилось неправдою, однак такі матеріали вдарили по репутації оборонного відомства.

Зверніть увагу! Прочитати більше про усі скандали, які стосуються Міноборони та набули розголосу за останні місяці, ви можете у цьому матеріалі 24 Каналу за посиланням. Ми зібрали там найголовніше.