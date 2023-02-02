Джерела Української правди в українській розвідці повідомили, що в Олександра Лієва є нібито російський паспорт. Сам же чиновник це заперечує. Він запевняє, що у нього є лише українське громадянство і ніколи не було російського паспорта.

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Лієв заперечує інформацію УП

Журналісти УП звернулися за коментарем до Лієва. Він заявив, що його шокувала ця інформація і він повідомив, що на фото документа, який надали УП, зображений не він. Також там не вірно вказане його прізвище англійською мовою.



Скан документа, який надали УП / Фото УП

Він вважає, що весь негатив та шквал суспільної критики, з яким він зіткнувся, вплине на його роботу і затормозить процеси, якими він займається у міністерстві.

Це повний треш. У мене нема і не було ніколи ніякого іншого громадянства, крім українського. Я не подавався на громадянства іншої країни,

– сказав він.

Також заявив, що коли росіяни окупували Крим, то "там, дійсно, роздавали людям російське громадянство без згоди, але на той час я уже давно працював на "Суспільному"".

Згідно із наданим УП фото, нібито російський паспорт Лієва був виданий у 2019 році. Крім того, там вказано, що він народився в Москві, хоча насправді Лієв там не народився.

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