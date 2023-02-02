Источники Украинской правды в украинской разведке сообщили, что у Александра Лиева есть якобы российский паспорт. Сам же чиновник это отрицает. Он уверяет, что у него только украинское гражданство и никогда не было российского паспорта.
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Лиев отрицает информацию УП
Журналисты УП обратились за комментарием к Лиеву. Он заявил, что его шокировала эта информация и он сообщил, что на фото документа, предоставленного УП, изображен не он. Также там не верно указана его фамилия на английском языке.
Скан документа, предоставленного УП / Фото УП
Он считает, что весь негатив и шквал общественной критики, с которым он столкнулся, повлияет на его работу и затормозит процессы, которыми он занимается в министерстве.
Это полный трэш. У меня нет и не было никогда никакого другого гражданства, кроме украинского. Я не подавался на гражданство другой страны,
– сказал он.
Также заявил, что когда россияне оккупировали Крым, то "там действительно раздавали людям российское гражданство без согласия, но к тому времени я уже давно работал на "Суспильном"".
Согласно предоставленному УП фото, якобы российский паспорт Лиева был выдан в 2019 году. Кроме того, там указано, что он родился в Москве, хотя на самом деле Лиев не родился.
Был в Партии регионов и призвал "услышать Крым": что известно о Лиеве
- Недавно глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин вспомнил скандальные заявления чиновника Минобороны. На фоне последнего скандала по закупкам, этот пост приковал немало внимания.
- В частности, он вспомнил годы, когда Лиев был министром курортов и туризма АР Крым при президенте Викторе Януковиче.
- Шабунин напомнил, как 5 марта 2014 года, когда в Крыму уже были российские войска и за 11 дней до сфальсифицированного Россией референдума, Александр Лиев в интервью общественному призвал Киев "услышать Крым".
- Тогда он также сказал, что "проблему Крыма" решит "легализация референдума и проведение его вместе с украинскими властями, какой бы она ни была, и расширение полномочий Крыма до уровня полноценной автономии".
- Лиев заявлял, что на жителей Крыма якобы давил "информационный шквал", спровоцировавший у них "чувство страха". Чиновник сказал "что все мы ментально русские", несмотря на то, что многие говорят по-украински.
- В конце интервью он сказал, что "здесь нет врагов", а затем свободно зашел "в помещение правительства Крыма, которое к тому времени уже контролировалось российскими военными".