Источники Украинской правды в украинской разведке сообщили, что у Александра Лиева есть якобы российский паспорт. Сам же чиновник это отрицает. Он уверяет, что у него только украинское гражданство и никогда не было российского паспорта.

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Лиев отрицает информацию УП

Журналисты УП обратились за комментарием к Лиеву. Он заявил, что его шокировала эта информация и он сообщил, что на фото документа, предоставленного УП, изображен не он. Также там не верно указана его фамилия на английском языке.



Скан документа, предоставленного УП / Фото УП

Он считает, что весь негатив и шквал общественной критики, с которым он столкнулся, повлияет на его работу и затормозит процессы, которыми он занимается в министерстве.

Это полный трэш. У меня нет и не было никогда никакого другого гражданства, кроме украинского. Я не подавался на гражданство другой страны,

– сказал он.

Также заявил, что когда россияне оккупировали Крым, то "там действительно раздавали людям российское гражданство без согласия, но к тому времени я уже давно работал на "Суспильном"".

Согласно предоставленному УП фото, якобы российский паспорт Лиева был выдан в 2019 году. Кроме того, там указано, что он родился в Москве, хотя на самом деле Лиев не родился.

Обратите внимание! 2 февраля стало известно, что исполняющий обязанности главы департамента военно-технической политики Минобороны Александр Лиев написал заявление на увольнение.

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