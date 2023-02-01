Об этом сообщила заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марианна Безугла.

Внимание Партия регионов, призывы "услышать Крым": кто такой Александр Лиев из Минобороны

А.Лиев написал заявление на увольнение из Министерства обороны Украины,

– коротко написала нардепка.

Александр Лиев призвал "услышать Крым" во время фейкового референдума российских кафиров 2014 года.

Призвал "услышать Крым": что известно о Лиеве

Накануне глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин вспомнил "темное прошлое" Александра Лиева, вспомнив несколько скандальных высказываний чиновника. В частности, годы, когда Лиев был министром курортов и туризма АР Крым при президенте Викторе Януковиче.

Итак, осенью 2013 года Александр Лиев заявил "Служу отечеству!" после того, как получил в Симферополе "императорский орден Святой Анны".

Шабунин также вспомнил, как 5 марта 2014 года, когда в Крыму уже были российские войска и за 11 дней до сфальсифицированного Россией референдума, Александр Лиев в интервью общественному призвал Киев "услышать Крым".

Тогда он также сказал, что "проблему Крыма" решит "легализация референдума и проведение его вместе с украинскими властями, какой бы она ни была, и расширение полномочий.

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Обратите внимание! Сам Лиев публикацию Шабунина назвал волной обвинений против себя, содержащих только эти эпизоды. Чиновник также заверил, что через несколько месяцев после обращения нардепа якобы прошел проверку детектор лжи в СБУ и готов пройти их снова.