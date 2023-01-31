Об этом рассказал глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Он отметил, что Лиев был чиновником беглого президента Виктора Януковича.

К теме После скандала в Минобороны: Шмигаль поручил разработать обновленную систему контроля

"Блокировал доступ ВСУ к нашим маякам, призвал "услышать Крым", поддерживал "референдум", а затем и оккупацию полуострова. Все это о человеке, которого Резников с лета назначил подписывать вооруженные контракты Минобороны. Как вам такое?", – написал Шабунин.

За что отвечает Лиев

Шабунин рассказал, что Лиев получил должность временного исполняющего обязанности руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны летом 2022 года. То есть от него зависит, какое оружие или технику и по какой цене покупает Украина.

Кроме этого, по словам председателя правления ЦБК, у Лиева есть информация обо всем иностранном комплектовании, график выплат по контрактам, расположении производств в Украине и сроках поставки.

Департамент Лиева осуществляет многомиллиардные контракты, несмотря на сказки Резникова, что оружие закупает новое агентство по оборонным закупкам по стандартам НАТО. Кроме того, Лиев от имени Минобороны сотрудничает с международными партнерами по оснащению ВСУ современным оружием, – сообщил Шабунин.

Он добавил, что Лиев является уроженцем Ухты в России. Ранее, во время президентства Януковича, он был министром курортов и туризма Автономной Республики Крым. Шабунин отметил, что Лиев призвал Киев "услышать Крым" и "легализовать референдум" за его статус.

Лиев говорит о Крыме: смотрите видео

Шабунин вспомнил, что в январе 2006 года Лиев координировал выставку пикетов и блокпостов вблизи маяков, которые по распределению Черноморского флота СССР должны были принадлежать Украине. Однако их незаконно удерживал российский флот. Пророссийские активисты не давали украинским военным морякам войти на территорию маяков в Большой Ялте, Феодосии и недалеко от Генического.

Украина получает риски

Депутат от "Слуги народа" Марианна Безугла также высказалась по поводу Александра Лиева. Она отметила, что Украина получила риски с его назначением, поэтому депутат рекомендовала министру обороны уволить Лиева еще несколько месяцев назад.

"Обращалась в Службу безопасности Украины, которая активно прорабатывает Министерство обороны Украины. Считаю, все специалисты "среднего звена", "институционная память" министерства должны быть скрупулезно проанализированы. Ведь часто эта "тихая институционная память" – со времен Януковича, Тимошенко и Ко", – сказала Безугла.

Недавний скандал в Минобороны: коротко