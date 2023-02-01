Исполняющий обязанности руководителя Департамента военно-технического сотрудничества, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины заявил, что готов пройти проверку на полиграфе. Так чиновник ответил на обнародованную информацию о том, что он призвал "услышать Крым" и "блокировал доступ ВСУ к нашим маякам".

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Что ответил Лиев на упреки

Александр Лиев отметил, что 27 января наша разведка предупредила, что в ближайшее время ожидает информационно-психологическую спецоперацию по дискредитации военно-политического руководства.

Нет, конечно, я никакое не военно-политическое руководство. Я организатор, исполнитель. Сфабрикованный "вброс" отрывает меня от работы, усложняет отношения с контрагентами-поставщиками, дискредитирует меня в глазах офицеров моей команды, но направлен он не против меня, очевидно, это попытка дискредитировать министра обороны.

– заявил Лиев.

Он также сказал, что не знает, кто за этим стоит и зачем это делает. Однако уверен, что этим вопросом занимаются более компетентные люди.

В ответ на упреки Лиев ответил, что:

готов снова пройти полиграф по всем упомянутым вопросам, на этот раз публично. И сразу дает разрешение на обнародование результатов;

готов в любую минуту подать заявление об увольнении и продолжать работу для победы в любой другой форме, в том числе рядовым солдатом.

Александр Лиев обнародовал документы в ответ на упреки

Кроме того, чиновник рассказал, что после упреков в его сторону министр обороны Алексей Резников обратился в СБУ.

После этого Лиева пригласили в кабинет психологической экспертизы в центральный офис СБУ на Владимирской улице.

"Четыре с половиной часа довольно скучной процедуры. Вопросы касались государственной тайны, связей с разными иностранными гражданами и спецслужбами и коррупционных рисков. Откровенность моих ответов была подтверждена", – заявил Александр Лиев.

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