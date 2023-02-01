Исполняющий обязанности руководителя Департамента военно-технического сотрудничества, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины заявил, что готов пройти проверку на полиграфе. Так чиновник ответил на обнародованную информацию о том, что он призвал "услышать Крым" и "блокировал доступ ВСУ к нашим маякам".
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Что ответил Лиев на упреки
Александр Лиев отметил, что 27 января наша разведка предупредила, что в ближайшее время ожидает информационно-психологическую спецоперацию по дискредитации военно-политического руководства.
Нет, конечно, я никакое не военно-политическое руководство. Я организатор, исполнитель. Сфабрикованный "вброс" отрывает меня от работы, усложняет отношения с контрагентами-поставщиками, дискредитирует меня в глазах офицеров моей команды, но направлен он не против меня, очевидно, это попытка дискредитировать министра обороны.
– заявил Лиев.
Он также сказал, что не знает, кто за этим стоит и зачем это делает. Однако уверен, что этим вопросом занимаются более компетентные люди.
В ответ на упреки Лиев ответил, что:
- готов снова пройти полиграф по всем упомянутым вопросам, на этот раз публично. И сразу дает разрешение на обнародование результатов;
- готов в любую минуту подать заявление об увольнении и продолжать работу для победы в любой другой форме, в том числе рядовым солдатом.
Александр Лиев обнародовал документы в ответ на упреки
Кроме того, чиновник рассказал, что после упреков в его сторону министр обороны Алексей Резников обратился в СБУ.
После этого Лиева пригласили в кабинет психологической экспертизы в центральный офис СБУ на Владимирской улице.
"Четыре с половиной часа довольно скучной процедуры. Вопросы касались государственной тайны, связей с разными иностранными гражданами и спецслужбами и коррупционных рисков. Откровенность моих ответов была подтверждена", – заявил Александр Лиев.
В чем обвиняют Лиева и как он ответил
- 31 января 2023 года председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Александр Лиев, который сейчас занимается вооруженными контрактами Минобороны и работает с партнерами Украины, которые дают нам оружие, был чиновником беглого президента Виктора Януковича.
- Шабунин заявил, что Лиев: "Блокировал доступ ВСУ к нашим маякам, призвал "услышать Крым", поддерживал "референдум", а затем и оккупацию полуострова".
- В ответ чиновник из Минобороны сказал, что его слова о Крыме звучали в феврале 2014 года: "На том видеокомментарии корреспонденту "Громадського" я говорил о необходимости увеличения полномочий АРК и подчеркивал, что именно в составе Украины". По словам Лиева, технологи и пиарщики Деркача нарезали из этого видео необходимые кусочки.
- Александр Лиев сказал, что история с "крымскими маяками 2006 года" – абсолютно придумана, хоть он и был членом команды Куницына. Эта информация взята из информационной кампании владельца черновицкой газеты "ЧАС" Петра Кобевка 15 лет назад. Последний, по словам Лиева, хотел 10 тысяч долларов в обмен на лояльность во время работы Лиева в Черновицкой ОГА. Однако Лиев рассказал об этом журналистам.
- Также чиновник заявил, что в 2014 – 2022 годах 4 раза успешно прошел спецпроверки по допуску к государственной тайне и имеет награды разведки, ВСУ, Минобороны. Подробнее о биографии Лиева читайте за ссылкой.