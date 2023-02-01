Виконувач обов'язків керівника Департаменту військово-технічного співробітництва, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України заявив, що готовий пройти перевірку на поліграфі. Так посадовець відповів на оприлюднену інформацію щодо того, що він закликав "почути Крим" та "блокував доступ ЗСУ до наших маяків".
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Що відповів Лієв на закиди
Олександр Лієв зауважив, що 27 січня наша розвідка попередила, що очікує найближчим часом інформаційно-психологічну спецоперацію з дискредитації військово-політичного керівництва.
Ні, звичайно, я ніяке не військово-політичне керівництво. Я організатор, виконавець. Сфабрикований "вкид" відриває мене від роботи, ускладнює стосунки з контрагентами-постачальниками, дискредитує мене в очах офіцерів моєї команди, але направлений він не проти мене, очевидно, це спроба дискредитувати міністра оборони,
– заявив Лієв.
Він також сказав, що не знає, хто за цим стоїть і для чого це робить. Проте впевнений, що цим питанням займаються більш компетентні люди.
У відповідь на закиди Лієв відповів, що:
- готовий знову пройти поліграф по всіх згаданих питаннях, цього разу публічно. І одразу дає дозвіл на оприлюднення результатів;
- готовий в будь-яку хвилину подати заяву про звільнення та продовжувати роботу задля перемоги в будь-якій іншій формі, в тому числі – рядовим солдатом.
Олександр Лієв оприлюднив документи у відповідь на закиди
Окрім того, посадовець розповів, що після закидів у його сторону міністр оборони Олексій Резніков звернувся до СБУ.
Після цього Лієва запросили в кабінет психологічної експертизи в центральний офіс СБУ, що на Володимирській вулиці.
"Чотири з половиною години доволі нудної процедури. Запитання стосувалися державної таємниці, зв'язків з різними іноземними громадянами та спецслужбами та корупційних ризиків. Відвертість моїх відповідей була підтверджена", – заявив Олександр Лієв.
У чому звинувачують Лієва та як він відповів
- 31 січня 2023 року голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Олександр Лієв, який зараз займається збройними контрактами Міноборони та працює з партнерами України, які дають нам зброю, був чиновником часів президента-втікача Віктора Януковича.
- Шабунін заявив, що Лієв: "Блокував доступ ЗСУ до наших маяків, закликав "почути Крим", підтримував "референдум", а відтак і окупацію півострова".
- У відповідь посадовець з Міноборони сказав, що його слова про Крим звучали в лютому 2014 року: "На тому відеокоментарі кореспонденту "Громадського" я говорив про необхідність збільшення повноважень АРК і підкреслював, що саме у складі України". За словами Лієва, технологи та піарники Деркача нарізали з того відео необхідні шматочки.
- Олександр Лієв сказав, що історія з "кримськими маяками 2006 року" – абсолютно вигадана, хоч він і був членом команди Куніцина. Ця інформація була взята з інформаційної кампанії власника чернівецької газети "ЧАС" Петра Кобевка 15 років тому. Останній, за словами Лієва, хотів 10 тисяч доларів у обмін на лояльність у часи роботи Лієва у Чернівецькій ОДА. Проте Лієв розповів про це журналістам.
- Також посадовець заявив, що у 2014 – 2022 роках 4 рази успішно пройшов спецперевірки з допуску до державної таємниці та має нагороди розвідки, ЗСУ, Міноборони. Детальніше про біографію Лієва читайте за посиланням.