Виконувач обов'язків керівника Департаменту військово-технічного співробітництва, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України заявив, що готовий пройти перевірку на поліграфі. Так посадовець відповів на оприлюднену інформацію щодо того, що він закликав "почути Крим" та "блокував доступ ЗСУ до наших маяків".

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Що відповів Лієв на закиди

Олександр Лієв зауважив, що 27 січня наша розвідка попередила, що очікує найближчим часом інформаційно-психологічну спецоперацію з дискредитації військово-політичного керівництва.

Ні, звичайно, я ніяке не військово-політичне керівництво. Я організатор, виконавець. Сфабрикований "вкид" відриває мене від роботи, ускладнює стосунки з контрагентами-постачальниками, дискредитує мене в очах офіцерів моєї команди, але направлений він не проти мене, очевидно, це спроба дискредитувати міністра оборони,

– заявив Лієв.

Він також сказав, що не знає, хто за цим стоїть і для чого це робить. Проте впевнений, що цим питанням займаються більш компетентні люди.

У відповідь на закиди Лієв відповів, що:

готовий знову пройти поліграф по всіх згаданих питаннях, цього разу публічно. І одразу дає дозвіл на оприлюднення результатів;

готовий в будь-яку хвилину подати заяву про звільнення та продовжувати роботу задля перемоги в будь-якій іншій формі, в тому числі – рядовим солдатом.

Олександр Лієв оприлюднив документи у відповідь на закиди

Окрім того, посадовець розповів, що після закидів у його сторону міністр оборони Олексій Резніков звернувся до СБУ.

Після цього Лієва запросили в кабінет психологічної експертизи в центральний офіс СБУ, що на Володимирській вулиці.

"Чотири з половиною години доволі нудної процедури. Запитання стосувалися державної таємниці, зв'язків з різними іноземними громадянами та спецслужбами та корупційних ризиків. Відвертість моїх відповідей була підтверджена", – заявив Олександр Лієв.

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