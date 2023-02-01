Про це повідомила заступниця голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла.

Увага Партія регіонів, заклики "почути Крим": хто такий Олександр Лієв з Міноборони

О. Лієв написав заяву на звільнення із Міністерство оборони України,

– коротко написала нардепка.

Олександр Лієв закликав "почути Крим" під час фейкового референдуму російських окупантів 2014 року.

Закликав "почути Крим": що відомо про Лієва

Напередодні очільник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін пригадав "темне минуле" Олександра Лієва, згадавши декілька скандальних висловлювань високопосадовця. Зокрема, роки, коли Лієв був міністром курортів і туризму АР Крим за президента Віктора Януковича.

Тож, восени 2013 року Олександр Лієв заявив "Служу отечеству!" після того, як отримав у Сімферополі "імператорський орден Святої Анни".

Шабунін також пригадав, як 5 березня 2014 року, коли у Криму вже були російські війська і за 11 днів до сфальсифікованого Росією референдуму, Олександр Лієв в інтерв'ю Громадському закликав Київ "почути Крим".

Тоді він також сказав, що "проблему Криму" вирішить "легалізація референдуму і проведення його разом з українською владою, якою б вона не була, і розширення повноважень.

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Зверніть увагу! Сам Лієв публікацію Шабуніна назвав хвилею звинувачень проти себе, які містять лише ці епізоди. Посадовець також запевнив, що за кілька місяців після звернення нардепа начебто пройшов перевірку детектор брехні в СБУ і готовий пройти їх ще раз.