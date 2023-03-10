Ще у вересні 2021 року Національний банк відкрив проєкт "Е-гривня". Він має на меті впровадити в Україні цифрову форму гривні.

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Що таке цифрова гривня?

Як пояснюють в НБУ, це електронна форма гривні. Ключовим її призначенням буде ефективне виконання всіх функцій грошей, доповнюючи готівкову та безготівкові форми.

Розробка та впровадження е-гривні може стати наступним кроком еволюції платіжної інфраструктури України, сприятиме цифровізації економіки, подальшому поширенню безготівкових розрахунків, зменшенню їх вартості, зростанню рівня їх прозорості й підвищенню довіри до національної валюти загалом,

– зазначав заступник Голови Національного банку Олексій Шабан.

Ще наприкінці листопада минулого року Нацбанк розглядав можливі варіанти використання е-гривні:

Такі гроші будуть використовуватися, до прикладу, для здійснення соціальних виплат, отримання зарплат чи навіть оплати комунальних послуг;

Е-гривня знадобиться ще й для обміну та інших операцій з віртуальними активами;

Крім того, можна здійснювати транскордонні платежі. Це буде навіть швидше, дешевше та прозоріше, ніж зараз.

Еволюція та цифровізація: що несе у собі е-гривня

Передбачається, що цифрова гривня допоможе подальшій цифровізації економіки України та сприятиме еволюції платіжної інфраструктури.

Запам'ятайте, що цифрові гроші виконуватимуть ті самі функції, що й звичайні гривні, а завдяки блокчейну транзакції стануть прозорими, що допоможе боротися з корупцією та незаконним відмиванням коштів. Тобто однією із цілей впровадження цифрової гривні є економічна безпека держава.

До слова, із розвитком криптовалют в НБУ з'явилася ідея представити е-гривню ще й на цьому ринку віртуальних активів.

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Навіть зарплата у віртуальних гривнях

Ще у січні 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі згадав про впровадження цифрової гривні в Україні.

Відтак тоді було анонсовано "масштабні пілоти" з використанням гривні у 2024 році від Національного банку України.

Я планую стати першим тестувальником електронної гривні й почати отримувати в ній зарплату,

– наголосив Федоров.

Цікаво, що у лютому повідомили про прискорення впровадження цифрової гривні. І тепер вона може з'явитися в Україні вже цьогоріч. І такі події можуть стати цілком реальними. Адже технологічно Нацбанк вже був готовий запровадити цифрову гривню ще раніше. Василь Матій, приватний інвестор, керуючий активами, розповів, що мав бути присутній на конференції, де про цей концепт розповідали. До прикладу, учасники на такому форумі могли отримати у додатках електронні гривні, а потім поміняти їх на сувенірні банкноти НБУ.

У коментарі Василь Матій, приватний інвестор, керуючий активами, наголошує, що ключовим у введенні цифрової гривні є те, що вона може збільшити рівень інклюзії фінансових послуг.

Василь Матій Приватний інвестор, керуючий активами По-перше, така гривня буде доступною тим верствам населення, які живуть у віддалених регіонах, де не має відділень банків. Це дозволить отримувати різноманітні фінансові послуги.

По-друге, цифрова гривня може зменшити кількість фізичної гривні, що дозволить зекономити кошти на емісії, переведенні, створення нових банкнот тощо.

По-третє, транзакції цифрової гривні можуть стати більш ефективними, швидкими й дешевшими, ніж традиційні банківські.

Крім того, Нацбанк може одночасно поповнювати рахунки всім своїм клієнтам, тобто усім, хто має гаманці з цифровою гривнею. А згодом ці гривні будуть доступними для розрахунків. Схожа ситуація була із ковідною тисячею. Однак із цифровими валютами це можна зробити набагато простіше і швидше.

Так само Нацбанк може здійснювати й політику негативних відсоткових ставок. Якщо у вас кошти лежать на рахунку, то відповідно їхня сума зменшується. А у випадку від'ємно відсоткової ставки, споживчі настрої більше б стимулювалися,

– додає Матій.

Таким чином цифрові валюти центральних банків відкривають можливості здійснення монетарної політики, що є одним із ключових завдань національних банків.

Різниця між цифровою гривнею та безготівковою гривнею

З розповідей експерта, безготівкова гривня так чи інакше доступна нам тільки через готівкові операції, або через взаємодію банківських систем. Це, відповідно, несе певні як переваги, так і недоліки.

Цифрова ж гривня – це абсолютно новий платіжний засіб, який жодним чином не пов'язаний із традиційною банківською системою. До прикладу, емісія та контроль такої гривні здійснюється повністю через центральний банк та розповсюджується завдяки віртуальному банку. Тобто це принципово зовсім інший підхід,

– каже Василь Матій.

Однак важливо розуміти, що цифрові валюти не замінять усі традиційні способи. Ці дві системи можуть цілком нормально доповнювати одне одну. А країна від цього може мати тільки переваги.

Попри усі переваги проблемою у впровадженні може стати те, що це зовсім новий інструмент. Тобто потрібно буде тривалий час для того, щоб освоїти все.

Також, запровадження такої гривні потребує змін у законодавчій базі України.

На додаток, вся цифрова структура може бути вразливою до кібератак.

Можуть бути ще й певні нюанси із приватністю тому, що незрозуміло, хто буде цю персональну інформацію клієнтів збирати та переробляти.

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