90% українців вважають, що необхідно завдавати ударів по території Росії. Цього не підтримують лише 7% респондентів.

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Які удари по Росії підтримують українці

38% вважають, що завдавати ударів необхідно лише по військових об'єктах ,

, Майже стільки ж (39%) говорять про військові об'єкти та об'єкти енергетичної інфраструктури .

. Крім цього, 13% респондентів вважають що удари мають завдаватися по всіх об'єктах, зокрема по населенню, як це робить сама Росія.

Вибірка за регіонами майже однакова й коливається незначно. На графіку нижче дані наведені в регіональному вимірі. У всіх регіонах України абсолютна більшість (89 – 92%) підтримують завдання ударів по території Росії.



Більшість українців підтримують удари по Росії / KIIS

Прикметно, що навіть на Півдні й Сході (де до повномасштабного вторгнення більш ніж половина респондентів говорили про близьких родичів у Росії, а понад 80% добре ставились до "простих росіян") абсолютна більшість підтримує удари по території Росії. Причому значна частина жителів південних та східних регіонів, як і в Центрі та Сході, вважає, що не варто обмежуватись лише військовими об'єктами.

Проте, варто зауважити, що попри воєнні злочини російських загарбників та підтримку війни "простими росіянами", у загальному досить мало українців хотіли б ударів саме по цивільному населенню країни-агресорки. Це демонструє, що громадяни країни зуміли зберегти людяність попри війну.

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Завдавати ударів по Росії хочуть навіть люди, які готові до територіальних поступок

Також є опитування щодо того, як ставляться до ударів по країні-агресорці респонденти залежно від їхньої готовності до територіальних поступок в обмін на мир. Навіть серед респондентів, які готові до поступок, 79% вважають, що необхідно завдавати ударів по території Росії.



Більшість українців підтримують удари по Росії / KIIS