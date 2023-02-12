Про це свідчить опитування, проведене комунікаційним агентством thekuskt CNC на замовлення Мюнхенської конференції з безпеки. Відповідно до результатів опитування, 89% українців хочуть продовжувати боротьбу, навіть якщо Росія завдасть ядерного удару по Україні.
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Українці хочуть повернення усіх територій
Також опитування пролило світло на інші настрої українців у контексті війни з Росією. Так, для 85% опитаних можливий відхід Росії до лінії фронту на 24 лютого не був би прийнятною підставою для припинення вогню. Більшість вважають обов'язковим повернення Донбасу та Криму.
Згідно з результатами опитування, 72% українців заявили про потребу довгострокових поставок зброї із Заходу.
Крім того, близько двох третин переконані, що Україна ніколи не буде у безпеці поза НАТО. 75% опитаних вважають, що без західних гарантій безпеки Україна ніколи не буде в безпеці від Росії.
Більшість українців більше довіряє США та НАТО в захисті своєї країни, ніж ЄС.
Згуртованість українського населення, об'єднаного рішучістю захищати власну демократію від автократичного ревізіонізму Росії, є ключовою причиною дивовижної стійкості України,
– заявили автори опитування.
Що відомо про Мюнхенську конференцію з безпеки
- Торік на Мюнхенській конференції з безпеки Україна попереджала про загрозу російського вторгнення, однак західні партнери відмовилися завдати превентивного удару по Кремлю у вигляді санкцій.
- У 2022 році Росія проігнорувала участь у Мюнхенської конференції з безпеки. Під час тієї конференції учасники пройшли опитування, в якому відповіли, що не вірять у те, що Росія розпочне повномасштабну війну проти України. Але вже через 4 дні Путін розпочав вторгнення.
- Цього року Росію не запросили в Мюнхен на конференцію, яка триватиме з 17 до 19 лютого. Натомість на конференцію поїдуть російські опозиціонери Гаррі Каспаров і Михайло Ходорковський.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав пріоритетні теми, які обговорюватимуться під час Мюнхенської безпекової конференції.
- За його словами, ключова тема – це постачання далекобійних ракет і відкриття постачання бойових літаків для України.
- Також Київ планує говорити про членство України в НАТО і взагалі про майбутнє Росії