Про це свідчить опитування, проведене комунікаційним агентством thekuskt CNC на замовлення Мюнхенської конференції з безпеки. Відповідно до результатів опитування, 89% українців хочуть продовжувати боротьбу, навіть якщо Росія завдасть ядерного удару по Україні.

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Українці хочуть повернення усіх територій

Також опитування пролило світло на інші настрої українців у контексті війни з Росією. Так, для 85% опитаних можливий відхід Росії до лінії фронту на 24 лютого не був би прийнятною підставою для припинення вогню. Більшість вважають обов'язковим повернення Донбасу та Криму.

Згідно з результатами опитування, 72% українців заявили про потребу довгострокових поставок зброї із Заходу.

Крім того, близько двох третин переконані, що Україна ніколи не буде у безпеці поза НАТО. 75% опитаних вважають, що без західних гарантій безпеки Україна ніколи не буде в безпеці від Росії.

Більшість українців більше довіряє США та НАТО в захисті своєї країни, ніж ЄС.

Згуртованість українського населення, об'єднаного рішучістю захищати власну демократію від автократичного ревізіонізму Росії, є ключовою причиною дивовижної стійкості України,

– заявили автори опитування.

Що відомо про Мюнхенську конференцію з безпеки