Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Киевского международного института социологии. Его провели с 22 февраля по 6 марта.

Обратите внимание За прошлый год увеличилось количество людей, говорящих на украинском в повседневной жизни

Результаты опроса украинцев

Так, 68% украинцев считают, что наше государство должно пытаться освободить всю территорию, в том числе Крым, даже если будет риск уменьшения поддержки Запада и риск продолжительной войны.

24% считают, что в обмен на освобождение и защиту всех территорий с Донбассом (без Крыма), Украина может воздержаться от военных действий в Крыму. Еще 8% опрошенных затруднились ответить на вопрос.



Результаты опроса / Киевский международный институт социологии

Социологи говорят, что большинство настаивают на освобождении всех территорий Украины, в частности Крыма, во всех регионах Украины.



Результаты опроса / Киевский международный институт социологии

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