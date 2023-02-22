России нужен сейчас каждый рубль, доллар или евро, которые они могут привлечь. Агрессорка уже сокращает деньги на дороги, школы и медицину, чтобы финансировать войну против Украины. Поэтому каждый рубль, уплачиваемый международными компаниями в бюджет агрессорки, идет на запуск ракеты по украинским городам, восстановление танка или обмундирование российского военного. В материале 24 Канала собрали самые скандальные компании.

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Какие компании все еще работают в России

Французская компания Auchan не только продолжает работать в России, но и прямо помогает оккупантам. Как обнаружило расследование, российский "Ашан" поставлял товары для российских военных на территориях временно оккупированных областей Украины и помогал набирать мобилизованных среди своих работников.

Дмитрий Кулеба Министр иностранных дел В прошлом году я призвал мир бойкотировать Auchan за то, что он не вышел из России и не прекратил финансирование военных преступлений. Однако реальность оказывается гораздо хуже: "Ашан" превратился в полноценное оружие российской агрессии.

Во французском Auchan конечно же все возражают – говорят, будто их работники не знали, кому отправляли товары.

Еще одна французская компания – Бондюэль – также попала в скандал из-за приветствия напавших на Украину российских военных, прислав им консервы. В компании тоже это отрицали.

Однако Национальное агентство по предотвращению коррупции призвало наложить санкции на компанию, а украинские сети супермаркетов начали массово отказываться от продукции Бондюэль на своих полках.

Также оскандалился австрийский банк Raiffaisen чей российский офис признал псевдореспублики "ДНР" и "ЛНР" и предложил мобилизованным россиянам кредитные каникулы. Это заинтересовало США, которые запросили у компании данные о ее деятельности. После этого акции австрийского банка сильно упали.

Обратите внимание! Другие известные бренды, все еще работающие на рынке агрессорки, включают Lacoste, Leroy Merlin, Nestlé, Avon, Ahmad Tea, Mondelēz International (шоколад Milka, шоколад Toblerone, печенье Belvita).

Как заставить компании уйти

До войны в России работало более 1 200 международных компаний, которые приносили ей около 290 миллиардов долларов, по оценке KSE. Это одна пятая ВВП. Полностью покинули российский рынок лишь немногим более 160 компаний, которые приносили около 30 миллиардов долларов в год.

Чтобы заставить остальные компании выйти из России, нужно: