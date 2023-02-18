Торговая сеть "Ашан" отрицает обвинения в адрес российского отделения. В пресс-службе компании заявили о том, что не знали о поставках российской армии на временно оккупированных территориях Украины.

К теме "Ашан" снабжает товары российским военным и способствует мобилизации, – расследование The Insider

Как компания прокомментировала расследование

"Auchan Retail крайне удивлен этими обвинениями, которые никак не подтвердились во время внутреннего расследования", – уверяет пресс-служба.

Там привели два примера выдвинутых в расследовании обвинений в адрес российского отделения:

  1. в одном случае компания якобы выполняла заказы местных властей и не могла знать, на что пойдут закупленные товары.
  2. во втором сбор "гуманитарной помощи" устроил владелец торгового центра, где расположен один из "Ашан", а не сам магазин.

Что известно о скандале

  • Французская компания "Ашан" с начала полномасштабного вторжения поставляла товары для российских военнослужащих на территориях оккупированных областей Украины, а также помогала российским военкоматам набирать мобилизованных из своих сотрудников. Об этом говорится в совместном расследовании The Insider, Le Monde и Bellingcat.
  • Журналисты выяснили, что поставки оккупантам представлялись как "гуманитарная помощь" и состояли как из товаров из "ашановских" складов, так и из товаров, которые собирали волонтеры окупантов в магазинах "Ашан" в разных регионах России. Иногда поставки организовывались при непосредственном взаимодействии с местными органами власти.
  • Кроме поставок товаров, "Ашан" помогал военкоматам набирать мобилизованных среди своих сотрудников.

Реакция о.

  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что "Ашан" превратился в полноценное оружие российской агрессии.
  • Он напомнил, что призвал бойкотировать "Ашан" еще в прошлом году, когда сеть не вышла с рынка России после полномасштабного вторжения в Украину. Однако ситуация сложилась еще более серьезно, поскольку оказалось, что российский офис супермаркета напрямую финансирует армию агрессоров.
  • Министр иностранных дел добавил, что обсудит это со своим французским коллегой.