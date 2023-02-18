Торговельна мережа "Ашан" заперечує звинувачення на адресу її російського відділення. У пресслужбі компанії заявили про те, що не знали про постачання російської армії на тимчасово окупованих територіях України.

До теми "Ашан" постачає товари російським військовим і сприяє мобілізації, – розслідування The Insider

Як компанія прокоментувала розслідування

"Auchan Retail вкрай здивований цими звинуваченнями, які аж ніяк не підтвердилися під час внутрішнього розслідування", – запевняє пресслужба.

Там навели два приклади висунутих у розслідуванні звинувачень на адресу російського відділення:

в одному випадку компанія нібито виконувала замовлення місцевої влади і не могла знати, на що підуть закуплені товари. в другому збір "гуманітарної допомоги" влаштував власник торгового центру, де розташований один із "Ашанів", а не сам магазин.

Що відомо про скандал

Французька компанія "Ашан" від початку повномасштабного вторгнення постачала товари для російських військовослужбовців на територіях окупованих областей України, а також допомагала російським військкоматам набирати мобілізованих з-поміж своїх співробітників. Про це йдеться у спільному розслідуванні The Insider, Le Monde і Bellingcat.

Журналісти з'ясували, що постачання окупантам представлялося як "гуманітарна допомога" і складалося як із товарів з "ашанівських" складів, так і з товарів, які збирали волонтери окупантів у магазинах "Ашан" в різних регіонах Росії. Іноді постачання організовувалися за безпосередньої взаємодії з місцевими органами влади.

Крім постачання товарів, "Ашан" допомагав військкоматам набирати мобілізованих з-поміж своїх співробітників.

Зверніть увагу! Згідно з міжнародним правом, гуманітарною допомогою під час міжнародних конфліктів вважається лише допомога мирному населенню. Підтримка однієї з воюючих сторін може підвести "Ашан" під санкції та призвести до відходу компанії з російського ринку.

Реакція Кулеби