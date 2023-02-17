Дмитро Кулеба наголосив, що "Ашан" перетворився на повноцінну зброю російської агресії.

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Реакція МЗС на новину щодо ""Ашану

Він нагадав, що закликав бойкотувати "Ашан" ще минулого року, коли мережа не вийшла з ринку Росії після повномасштабного вторгнення в Україну. Проте ситуація виявилась ще серйознішою, оскільки виявилось, що російський офіс супермаркету напряму фінансує армію агресорів.

Міністр закордонних справ повідомив, що обговорить це зі своїм французьким колегою.

Минулого року я закликав світ бойкотувати Auchan за те, що він не вийшов з Росії та припинив фінансування військових злочинів. Однак реальність виявляється набагато гіршою: "Ашан" перетворився на повноцінну зброю російської агресії. Я маю намір обговорити це з французьким колегою,

– сказав Кулеба.

Що відомо про скандал навколо "Ашану"