Дмитрий Кулеба отметил, что "Ашан" превратился в полноценное оружие российской агрессии.
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Реакция МИД на новость по "Ашану"
Он напомнил, что призвал бойкотировать "Ашан" еще в прошлом году, когда сеть не вышла с рынка России после полномасштабного вторжения в Украину. Однако ситуация оказалась еще более серьезной, поскольку оказалось, что российский офис супермаркета напрямую финансирует армию агрессоров.
Министр иностранных дел сообщил, что обсудит это со своим французским коллегой.
В прошлом году я призвал мир бойкотировать Auchan за то, что он не вышел из России и прекратил финансирование военных преступлений. Однако реальность оказывается гораздо хуже: "Ашан" превратился в полноценное оружие российской агрессии. Я намерен обсудить это с французским коллегой,
– сказал Кулеба.
Что известно о скандале вокруг "Ашана"
- После начала полномасштабного вторжения французский "Ашан" остался на российском рынке, заявив, что "бросить своих сотрудников, их семьи, а также своих клиентов – это не наш выбор".
- Недавно совместное расследование The Insider, Le Monde и Bellingcat установило, что российский "Ашан" с самого начала полномасштабного вторжения России поставлял товары для российских военных на территориях оккупированных областей Украины.
- Так называемая "гуманитарная помощь" состояла как из товаров из складов "Ашану", так и товаров, собранных волонтерами на территории сети магазинов в разных регионах страны.
- В некоторых регионах поставки организовывались при непосредственном взаимодействии с местными органами власти. Кроме поставок товаров, "Ашан" помогал военкоматам набирать мобилизованных среди своих сотрудников.
- Украинский офис "Ашан" заявил, что шокирован такой информацией и требует пояснений от французского офиса. Сейчас "Ашан Украина" направил официальное обращение в сеть и ожидает официальной коммуникации.