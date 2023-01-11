Бойкот Bonduelle

Национальное агентство по предотвращению коррупции 5 января в твиттере призвало ввести санкции против французского производителя замороженных и консервированных овощей Bonduelle. Причиной скандала стала информация, что производитель снабжает продуктами российскую армию.

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Уже 10 января ряд сетей магазинов сообщил, что прекращают реализацию продукции Bonduelle. Так, например, сеть магазинов NOVUS на своей странице в фейсбуке призвала потребителей выбирать другие альтернативные торговые марки консервированных и замороженных овощей.

Скриншот со страницы NOVUS в фейсбуке

Под сообщениями сети VARUS украинцы потребовали убрать продукцию Bonduelle с полок. В компании не замедлили ответить и подчеркнули, что уже убирают с полок производителя несмотря на информацию с опровержением, что компания не обеспечивает продовольствием армию агрессорки.

Там подчеркнули, что еще одной причиной, почему Бондюэль больше не будет на полках сети магазинов VARUS – то, что компания до сих пор продолжает работать на российском рынке, а значит платит налоги тем самым финансируя войну в Украине.

Скриншот со страницы VARUS в фейсбуке

В сети Ашан сообщили, что тоже снимают с полок продукцию французского производителя замороженных и консервированных овощей Bonduelle.

Скриншот со страницы Ашан в фейсбуке

Также вчера пресс-служба Fozzy Group в комментарии LIGA.net сообщила, что магазины Сильпо и Фора также изымают с полок товары ТМ Bonduelle.