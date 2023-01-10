Raiffeisen признает псевдореспублики

На сайте финучреждения появились условия льготного периода по кредитам для псевдореспублик, в частности для мобилизованных.

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В условиях кредитных каникул для российских мобилизованных Raiffeisen не только прямым текстом признает так называемые самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР", являющиеся временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, но и предлагает льготные условия для мобилизованных.

В сообщении на сайте банка прямым текстом отмечается, что заемщик, призываемый на военную службу при условии участия в "специальной военной операции", которой называют циничную войну в Украине, на территории Украины, "Донецкой Народной Республики" и "Луганской Народной Республики" может получить кредитные каникулы.

Raiffeisen фактически признает псевдореспублики "ЛНР" и "ДНР" / Скриншот с сайта Raiffeisen в России

Социальный резонанс

Социальной сетью Twitter начали распространяться посты с возмущением такой политики и действий банка. В российском Raiffeisen отметили, что "банк действует на основании действующего законодательства страны, в которой он находится".

The Bank operates on the basis of the laws in force in the country in which it is located. — Райффайзен Банк (@Raiffeisen_Ru) January 5, 2023

Не остались в стороне и австрийские медиа. Так Der Standard да Kleine Zeitung опубликовали материалы, где вспомнили о возмутительном инциденте касательно признания псевдореспублик и напомнили, что Украина требует международных санкций против австрийской банковской группы Raiffeisenbank International.

Обратите внимание! В 2022 году российский филиал Raiffeise получил 1,4 миллиарда евро прибыли в стране-агрессоре.