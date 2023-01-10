Raiffeisen визнає псевдореспубліки

На сайті фінустанови з’явились умови щодо пільгового періоду по кредитах для псевдореспублік, зокрема для мобілізованих.

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В умовах кредитних канікул для російських мобілізованих російський Raiffeisen не лише прямим текстом визнає так звані самопроголошені "ЛНР" та "ДНР", що є тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей, але й пропонує пільгові умови для мобілізованих.

У повідомленні на сайті банку прямим текстом зазначається, що позичальник, котрого призвали на військову службу за умов участі у "спеціальній воєнній операції", якою називають цинічну війну в Україні, на території України, "Донецької Народної Республіки" та "Луганської Народної Республіки" може отримати кредитні канікули.

Raiffeisen фактично визнає псевдореспубліки "ЛНР" та "ДНР" / Скриншот з сайту Raiffeisen у Росії

Соціальний резонанс

Соціальною мережею Twitter почали ширитись пости з обуренням щодо такої політики та дій банку. В російському Raiffeisen ж зазначили, що "банк діє на підставі чинного законодавства країни, у якій він розташований".

Не залишились осторонь й австрійські медіа. Так Der Standard та Kleine Zeitung опублікували матеріали, де згадали про обурливий інцидент стосовно визнання псевдореспублік та нагадали, що Україна вимагає міжнародних санкцій проти австрійської банківської групи Raiffeisenbank International.

Зверніть увагу! У 2022 році російський філіал Raiffeise отримав 1,4 мільярда євро прибутку у країні-агресорці.