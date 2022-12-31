Бизнес 24 проанализировал рейтинги, материалы и данные нескольких западных СМИ касательно того, какие убытки понесли российские олигархи в результате решения их "поводыря" Путина пойти полномасштабной войной против Украины. Сколько денег потеряли самые богатые страны-террориста в 2022 году – читайте дальше.

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Общие потери самых богатых россиян в течение года

Как отмечает издание Bloomberg в материале по итогам года, в течение полномасштабной войны России против Украины только первая двадцатка самых богатых россиян в целом потеряла около 95 миллиардов долларов.

При этом, почти 46,6 миллиарда долларов из этой суммы российские богачи потеряли непосредственно 24 февраля, за первые сутки полномасштабного вторжения оккупантов в Украину.

За официальным отчетом британского санкционного регулятора от 10 ноября, только в Великобритании за время полномасштабной войны были заморожены активы, связанные с Россией, на общую сумму в 18,4 миллиарда фунтов стерлингов, что равноценно около 22,2 миллиарда долларов.

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Роман Абрамович

В западных СМИ крупнейшим "лузером" среди российских олигархов в этом году называют бывшего владельца британского футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича. Так, по индексу миллиардеров Bloomberg, на протяжении 2022 года состояние россиянина упало на 57%, – до 7,8 миллиарда долларов.

Абрамович был одним из первых олигархов, попавших под санкции Великобритании после обвинений в очевидных связях с режимом Путина и фактах того, что богач принадлежит к группе российских бизнесменов с "окровавленными руками", пишет The Guardian.

Геннадий Тимченко

На вторую строчку рейтинга российских богачей, потерявших больше всего денег за время активной войны, можно смело поставить близкого друга Путина Геннадия Тимченко. США повторно внесли олигарха в санкционный список 24 марта этого года, уже вместе с его женой и дочерью.

Россиянин владеет подсанкционной группой компаний "Волга групп", занимающейся инвестициями в энергетические, транспортные, инфраструктурные и банковские активы. По индексу Bloomberg, состояние Тимченко в 2022 году сократились на 48% – до 11,8 миллиарда долларов.

Сулейман Керимов

Близкий "кореш" не только Путина, но и Кадырова, – Сулейман Керимов, находился под санкциями Минфина США еще с 2018 года. Однако, уже 15 марта этого года Великобритания и ЕС присоединились к санкциям против него, как приближенного к российскому диктатору олигарха.

Миллиардер, после длительной политической карьеры в России, инвестировал в ряд наиболее прибыльных предприятий страны-агрессора, в частности в банковскую сферу, золото- и нефтедобывающую промышленность. Согласно индексу Bloomberg, в 2022 году капитал Керимова сократился на 41%, упав до отметки в 9 миллиардов долларов

Напомним! По подсчетам украинского Forbes, состояние 20 ныне самых богатых украинцев за время полномасштабной войны совокупно сократились на 20 миллиардов долларов.