Так, жители страны-террориста все чаще пытаются отремонтировать подержанную технику. Об активном росте спроса на такие услуги свидетельствуют данные ряда российских сервисов по размещению объявлений и аналитиков, передает Бизнес 24.

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Спрос на ремонт подержанной техники в России значительно вырос

По данным российских аналитиков, спрос на услуги ремонта смартфонов и бытовой техники в России в среднем вырос по меньшей мере на четверть в течение года. При этом, кроме невозможности приобрести новый качественный товар из-за выхода с рынка западных компаний, отремонтировать старый не так уж просто, ведь в страну-агрессора прекратили импортировать и комплектующие.

Согласно данным представителя одного из российских ремонтных сервисов, в следствие прекращения официальных поставок деталей, по меньшей мере 1,5 тысячи мастерских по ремонту бытовой техники и электроники в России были вынуждены закрыться. Остальные 3,5 тысячи предприятий отрасли, которые продолжают работать, не способны удовлетворить огромный спрос.

К примеру, спрос на ремонт стиральных машин в России в четвертом квартале 2022 года вырос как минимум на 180%, если сравнивать с январем текущего года. Посудомоечные машины россияне просят отремонтировать вдвое чаще, а запросов на ремонт сломанных холодильников и телевизоров – в 1,5 раза больше.

Интересно, что наибольший рост спроса на ремонт б/у бытовой техники и смартфонов наблюдается в крупных городах страны-террориста, в частности в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Пик количества объявлений о необходимости ремонта при этом пришелся на сентябрь – октябрь, – спрос на ремонтные работы в этот период вырос на 62%, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году.

Как отмечают аналитики, такой спрос на ремонт подержанной техники, в частности смартфонов, вызван поставками в Россию товаров китайских брендов низкого качества, чтобы заполнить пустые прилавки после выхода западных компаний хоть какими-то "аналогами".

Напомним, что после начала полномасштабной войны в Украине с рынка России частично или полностью вышел ряд западных компаний, в том числе техногиганты и производители бытовой техники. Большинство европейских и американских брендов прекратили поставки собственной продукции и новые инвестиции в страну-агрессора.