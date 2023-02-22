Росії потрібен зараз кожен рубль, долар чи євро, які вони можуть залучити. Агресорка вже скорочує гроші на дороги, школи та медицину, щоб фінансувати війну проти України. Тому кожен рубль, який сплачують міжнародні компанії до бюджету агресорки, йде на запуск ракети по українських містах, відновлення танку чи обмундирування російського війскового. У матеріалі 24 Каналу зібрали найскандальніші компанії.

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Які компанії все ще працюють в Росії

Так, французька компанія Auchan не лише продовжує працювати в Росії, а й прямо допомагає окупантам. Як виявило розслідування, російський "Ашан" постачав товари для російських військових на територіях тимчасово окупованих областей України та допомагав набирати мобілізованих з-поміж своїх працівників.

Дмитро Кулеба Міністр закордонних справ Минулого року я закликав світ бойкотувати Auchan за те, що він не вийшов з Росії та не припинив фінансування воєнних злочинів. Однак реальність виявляється набагато гіршою: "Ашан" перетворився на повноцінну зброю російської агресії.

У французькому Auchan звісно ж все заперечують – кажуть, що нібито їхні працівники не знали, кому відправляли товари.

Ще одна французька компанія – Bonduelle – також потрапила до скандалу через привітання російських військових, які напали на Україну, надіславши їм консерви. В компанії також це заперечили.

Однак Національне агентство з питань запобігання корупції закликало накласти санкції на компанію, а українські мережі супермаркетів почали масово відмовлятися від продукції Bonduelle на своїх полицях.

Також оскандалився австрійський банк Raiffaisen, чий російський офіс визнав псевдореспубліки "ДНР" та "ЛНР" та запропонував мобілізованим росіянам кредитні канікули. Це зацікавило США, які запросили в компанії дані про її діяльність. Після цього акції австрійського банку сильно впали.

Зверніть увагу! Інші відомі бренди, які все ще працюють на ринку агресорки, включають Lacoste, Leroy Merlin, Nestlé, Avon, Ahmad Tea, Mondelēz International (шоколад Milka, шоколад Toblerone, печиво Belvita) тощо.

Як змусити компанії піти

До війни у Росії працювали понад 1 200 міжнародних компаній, які приносили їй близько 290 мільярдів доларів, за оцінкою KSE. Це одна п'ята ВВП. Повністю покинули російський ринок лише трохи більш як 160 компаній, які приносили десь 30 мільярдів доларів на рік.

Щоб змусити решту компаній вийти з Росії, потрібно: