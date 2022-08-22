Несколько магазинов Crocs уже возобновили работу под управлением ООО "Клэр". Контрольной долей нового юрлица владеет гражданин Франции Эрик Пети, который с 2008 по 2014 год занимал должность генерального директора в российском представительстве "Крокс Си-Ай-Эс", передает 24 канал.

Читайте также Кешбек и низкие проценты: почему следует использовать сервис GEO Pay для работы с криптобиржами

Crocks возобновляет работу в россии

Руководство закрытыми с марта магазинами Crocs постепенно начало переходить к новому юрлицу бывшего главы российского представительства компании Эрика Пети. Корпоративные магазины бренда возобновляют работу под управлением ООО "Клэр" – в частности, по меньшей мере, две точки продажи в Москве уже начали снова работать.

В контактных данных к вакансиям в профиле российского подразделения "Крокс Си-Ай-Эс" появилась почта на домене claire.shoes – новое ООО было создан в мае этого года, а основной его владелец с долей 85% – уже упомянутый француз Эрик Пети. Остальные 15% юрлица принадлежат совладельцу RT-Group Евгению Трегубенко.

российские инвесторы предполагают, что американская компания могла продать свой бизнес в стране-агрессорке новому ООО на рыночных условиях, снизив, в частности, репутационные риски от прямого присутствия на рынке. При этом схема будто бы позволит восстановить поставки оригинальной обуви бренда в россию, однако каким образом подсанкционные товары попадут на российские прилавки "эксперты" не уточняют.

Вероятно, поставлять оригинальную обувь новые владельцы планируют с помощью так называемого "параллельного импорта". Отмечается, что возобновлять работу своего онлайн-магазина в стране-агрессорке компания, скорее всего, не будет, а товары будут поставляться через другие действующие на территории россии интернет-площадки.