В сети "Вкусно и точка" подают еду с насекомыми

Россия с гордостью и помпезностью открыла сеть фаст-фудов "Вкусно и точка" на базе покинувших страну-агрессорка ресторанов McDonald's. Но владельцы "Вкусно и точка" забыли позаботиться о качестве, из-за чего заведения вряд ли пройдут санитарную проверку, пишет 24 канал.

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Сначала россияне жаловались, что в сети ресторанов в Москве подают испорченные бургеры, булочки которых – с плесенью. Также они жаловались на испорченный сырный соус.

Сначала в компании не смогли объяснить причину, почему продают испорченные бургеры. Но потом заявили, что проверили все соусы и сообщили о просроченной партии.

Теперь россияне жалуются, что в сети "Вкусно и точка" подают еду с насекомыми. Об этом они жалуются в социальных сетях, публикуя соответствующие фотографии. Выглядит противно. Россиянин заказал тост, а получил лишнюю порцию белка.



В сети "Вкусно и точка" подают еду с насекомыми / Фото из российских соцсетей



Во "Вкусно и точка" продают тосты с насекомыми / Фото из российских соцсетей



В тостах у "Вкусно и точка" обнаружили лапки насекомых / Фото из российских соцсетей

Вороны воруют булки

Также в социальных сетях россияне публикуют видео, как вороны воруют булки, предназначенные для ресторанов "Вкусно и точка". Один из таких случаев зафиксирован в Москве возле станции метро "Селигерская". Там мужчины заметили ворон, ворующих булки с уличного склада. Они шутят, что потом люди будут доедать за птицами.

Вороны воруют булки – видео

Также ворон, клюющих булки "Вкусно и точка", заметили еще и в Алтуфьеве, что под Москвой. Россияне уже готовы бойкотировать сеть, возникшую на базе McDonald's.

Вороны, клюющие булки "Вкусно и точка" – видео

Что известно о сети ресторанов "Вкусно и точка"

Американская корпорация McDonald's в начале марта объявила о прекращении работы в России из-за войны в Украине. В России закрыли 850 заведений McDonald's, однако продолжили платить зарплату 62 тысячам сотрудников.

В мае Mcdonald's продала российскую сеть партнеру, текущему лицензиату Александру Говору. После этого сеть начала работать под брендом "Вкусно и точка", открывшись 12 июня.

Меню обновленного ресторана осталось таким, как у McDonald's, однако из названия блюд забрали приставку "мак".

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