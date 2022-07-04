Бургер с плесенью подали в одном из ресторанов Москвы

Россияне начали массово жаловаться на качество еды, которую подают в "Вкусно и точка", сообщает 24 канал. Эта сеть появилась в ресторанах, когда-то принадлежавших McDonald's.

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В социальных сетях распространяют фото бургеров, сделанных из булочек с плесенью, а также испорченные соусы. На это обратил внимание и правозащитник Сергей Наумович. Булки, подаваемые в "Вкусно и точка", вызывают по меньшей мере сразу и отвращение.

Российские СМИ сообщают, что особый бургер с плесенью подали в одном из ресторанов Москвы. СМИ даже обратились за комментарием в заведение, но там не смогли объяснить причину, почему продают испорченные бургеры.

Впоследствии в пресс-службе "Смачно и точка" заявили, что проверили все соусы. В компании заверили, что речь идет о "очень маленькой" партии просрочки.



Бургер с плесенью в "Вкусно и точка" / Фото из фейсбука Наумовича



"Зеленый" бургер "Вкусно и точка" / Фото из фейсбука Наумовича



Испорченный соус в "Вкусно и точка" / Фото из фейсбука Наумовича

Посетители "Вкусно и точка" также жалуются, что порции стало значительно меньше, а какие-то хуже.

В России вместо McDonald's открыли "Вкусно и точка"

Как известно, в начале марта корпорация McDonald's заявила о прекращении работы на территории России из-за войны в Украине. Было закрыто 850 заведений McDonald's.

Несмотря на это, компания продолжила платить зарплату своим 62 тысячам сотрудников в России. После этого в России на базе McDonald's хотели открыть сеть "У дяди Вани".

В мае стало известно, что сеть ресторанов Mcdonald's продает российскую сеть партнеру, текущему лицензиату Александру Говору. Именно после этого сеть заработала под другим брендом.

Сеть ресторанов быстрой еды "Вкусно и точка" открылась в России еще 12 июня на базе McDonald's. Меню обновленного ресторана осталось таким, как у McDonald's. Однако из названия блюд забрали приставку "мак". Также из ассортимента сети исчезли "МакФлури" и "Биг Мак" из-за прямых ассоциаций с американским брендом.

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