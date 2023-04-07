Журналісти оприлюднили подробиці, посилаючись на джерела в Білому домі. Тепер Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів.

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Документи були змінені

Військові аналітики стверджують, що деякі розділи документів, ймовірно, змінили. Наприклад, там завищені американські оцінки загиблих українських військових і занижені оцінки загиблих росіян. Це може вказувати на спроби дезінформації з боку Москви.

У Білому домі намагались видалити документи із соцмереж, але поки це не вдалось.

Конкретні плани не видали

Документи не містять конкретних планів бойових дій. Зокрема, коли і де Україна має намір розпочати наступ. Однак там мовиться про потреби української армії станом на 1 березня. Наприклад, рівень витрат боєприпасів HIMARS.

Аналітики зазначають, що для досвідченого ока російського військового планувальника, польового генерала ці документи містять багато спокусливих підказок.

На думку експертів, частина документів виглядає автентично і може надати Росії цінну інформацію про графіки доставки зброї і військ, чисельність сформованих українських підрозділів та інші військові подробиці.

Документ з грифом "таємно"

Документ з грифом "цілком таємно" містить інформацію про "стан конфлікту станом на 1 березня". Українські офіційні особи тоді перебували на американській базі у Вайсбадені в Німеччині, а на наступний день їх відвідали голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

В іншому документі була інформація про українські військові підрозділи, техніку і навчання з розкладом на січень – квітень.

Крім того, містили інформацію про 12 бойових бригад, які формують. 9 з них, очевидно, тренують. 6 з них будуть готові до 31 березня, а решта – до 30 квітня. За оцінками аналітиків, українська бригада налічує від 4 до 5 тисяч солдатів.