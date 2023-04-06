Про це 24 Каналу розповів військовий експерт й аналітик Андрій Харук. За його словами, дійсно, інколи міжнародні партнери можуть переносити терміни передачі зброї з низки причин. Або ж обіцяють її надати через місяці – як з американськими танками Abrams.
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Чи впливає ця проблема на український контрнаступ
Зараз Збройні Сили очікують на передачу західних танків, які вже поступово почали надходити в Україну. Хоч терміни отримання деколи зсуваються, але, як наголосив Харук, це не мало б вплинути на контрнаступ ЗСУ.
До прикладу, минулого року українські військові здійснили успішну наступальну операцію Харківщину та Херсонщину. А на той момент ніякого західного танку на озброєнні взагалі не було.
Так, західна артилерія відіграла чудову роль. Бронетехніка теж відіграла. Але от саме без західних танків ми обійшлися. В цій ситуації, яка зараз складається, західні танки значною мірою більше психологічну роль відіграватимуть. Хоч, звісно, вони й посилять ЗСУ. Адже ці танки значно кращі за російські,
– зазначив Харук.
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На його думку, наявність чи відсутні 1 – 2 батальйонів танків Leopard не відіграватиме аж надто суттєву роль у контрнаступі. Основне – сприятливі умови на тій чи іншій ділянці фронту.
Україна готується до контрнаступу: коротко
- Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що зараз ніхто не буде ділитися деталями майбутнього контрнаступу зі зрозумілих причин. Але українці одразу зрозуміють, коли ця операція розпочнеться.
- Президент Володимир Зеленський чітко висловився щодо контрнаступу Збройних Сил. За його словами, в окупантів ще є час покинути Україну. В іншому разі вони буквально будуть знищені.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк назвав 4 важливі складові подальшого контрнаступу. Зараз над ними активно працюють.