Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и аналитик Андрей Харук. По его словам, действительно, иногда международные партнеры могут переносить сроки передачи оружия по ряду причин. Или обещают ее предоставить через месяцы – как с американскими танками Abrams.
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Влияет ли эта проблема на украинское контрнаступление
Сейчас Вооруженные Силы ожидают полной передачи западных танков, которые уже постепенно начали поступать в Украину. Хотя сроки получения порой сдвигаются, но, как подчеркнул Харук, это не должно повлиять на контрнаступление ВСУ.
К примеру, в прошлом году украинские военные провели успешную наступательную операцию в Харьковской области и Херсонской области. А на тот момент никакого западного танка на вооружении вообще не было.
Да, западная артиллерия сыграла отличную роль. Бронетехника тоже отыграла. Но вот без западных танков мы как раз таки обошлись. В сложившейся ситуации западные танки в значительной степени больше психологическую роль будут играть. Хотя, конечно, они и усилят ВСУ. Ведь эти танки значительно лучше российских,
– отметил Харук.
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По его мнению, наличие или отсутствие 1 – 2 батальонов танков Leopard не будет играть слишком существенную роль в контрнаступлении. Основное – благоприятные условия на том или ином участке фронта.
Украина готовится к контрнаступлению: коротко
- Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что сейчас никто не будет делиться деталями будущего контрнаступления по понятным причинам. Но украинцы сразу поймут, когда эта операция начнется.
- Президент Владимир Зеленский четко выразился по контрнаступлению Вооруженных Сил. По его словам, в оккупантов еще есть время покинуть Украину. В противном случае они буквально будут уничтожены.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк назвал 4 важные составляющие дальнейшего контрнаступления. Сейчас над ними активно трудятся.