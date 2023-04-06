Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и аналитик Андрей Харук. По его словам, действительно, иногда международные партнеры могут переносить сроки передачи оружия по ряду причин. Или обещают ее предоставить через месяцы – как с американскими танками Abrams.

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Влияет ли эта проблема на украинское контрнаступление

Сейчас Вооруженные Силы ожидают полной передачи западных танков, которые уже постепенно начали поступать в Украину. Хотя сроки получения порой сдвигаются, но, как подчеркнул Харук, это не должно повлиять на контрнаступление ВСУ.

К примеру, в прошлом году украинские военные провели успешную наступательную операцию в Харьковской области и Херсонской области. А на тот момент никакого западного танка на вооружении вообще не было.

Да, западная артиллерия сыграла отличную роль. Бронетехника тоже отыграла. Но вот без западных танков мы как раз таки обошлись. В сложившейся ситуации западные танки в значительной степени больше психологическую роль будут играть. Хотя, конечно, они и усилят ВСУ. Ведь эти танки значительно лучше российских,

– отметил Харук.

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По его мнению, наличие или отсутствие 1 – 2 батальонов танков Leopard не будет играть слишком существенную роль в контрнаступлении. Основное – благоприятные условия на том или ином участке фронта.

Украина готовится к контрнаступлению: коротко