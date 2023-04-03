Об этом украинский лидер сообщил во время поездки в Черниговскую область, информирует 24 Канал. По словам президента, все временно оккупированные территории Украины будут освобождены.
Обратите внимание Зеленский посетил село Ягодное, жителей которого россияне месяц удерживали в "подвале смерти"
Что говорит Зеленский о контрнаступлении ВСУ
Президент отметил, что нельзя дать возможность российским террористам подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации.
Но мы это сделаем, и они должны это знать. У них еще есть время уйти оттуда, иначе мы их уничтожим,
– заявил Зеленский.
Когда именно украинские военные будут готовы к контрнаступлению – президент не уточнил. Однако он подчеркнул, что ВСУ готовятся, "чтобы быть сильными в бою и деоккупировать нашу землю".
Будущее контрнаступление ВСУ: все, что известно
- Основной задачей ВСУ во время контрнаступательных действий может быть именно уничтожение группировок противника.
- Недавно министр обороны Алексей Резников сообщил, что украинские войска могут приступить к контрнаступательным действиям уже в апреле – мае 2023 года.
- Кроме того, Вооруженные Силы планируют атаковать врага сразу на нескольких направлениях.
- Советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс заявил, что у Украины будет гораздо сильнее армия, когда придет время для контрнаступления.
- Ранее офицер ВСУ Тарас Березовец рассказал, что нужно еще немного времени, чтобы сложились приемлемые климатические условия. По его мнению, начало анонсированного большого контрнаступления может произойти в конце апреля – начале мая.
- Березовец назвал три условия. Первое – это благоприятная погода, что подтверждает слова Алексея Резникова. Второе – нам нужно дождаться всего обещанного союзниками оружия и брони. И третья причина – достичь на некоторых направлениях тактического преимущества: подавить вражескую артиллерию и РСЗО, уничтожить системы ПВО.