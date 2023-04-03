Во время визита глава государства лично побывал в "подвале смерти" и пообщался с местными жителями, пережившими ужас.

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В Ягодном побывали и чиновники из Германии

Вместе с президентом школу в Черниговской области посетили вицеканцлер Германии Роберт Габек, посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, а также руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Местные жители, и взрослые, и дети, прошли здесь пытки. Я очень благодарю их за то, что выжили, смогли дождаться наших воинов, рассказать всему миру о трагедии, которую принесла Россия, российские военные вместе с их руководством, с их президентом, – сказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что в Ягодном до оккупации жили около 400 человек. Из них 370 человек побывали в этом подвале.

Президент посетил Ягодное: смотрите видео

"Очень важно, что здесь вместе с нами наши партнеры, которые сами все видят. Очень важно видеть, что происходило в таких подвалах, чтобы понимать, помогать Украине", – подчеркнул глава государства.

Зеленский пожелал Путину пережить такие же пытки

Президент Украины пожелал Владимиру Путину пережить все, что год назад в оккупации пережили жители села Ягодное.

"Могу добавить только одно: все это могу пожелать президенту России, провести остаток своей жизни в подвале, с ведром вместо туалета", – сказал Зеленский.

Напомним, что оккупационные войска России вошли в село Ягодное Черниговской области 3 марта 2022 года. Захватчики насильно согнали всех жителей в школьный подвал.

Российские военные удерживали 367 человек в подвале школы площадью 197 квадратных метров. Среди жителей было 50 детей и несколько младенцев, младшему – полтора месяца. Из-за бесчеловечных условий 11 человек скончались, не выдержав удушья, еще 10 жителей расстреляли захватчики.