Під час візиту глава держави особисто побував у "підвалі смерті" й поспілкувався з місцевими жителями, які пережили ті жахіття.

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У Ягідному побували й посадовці з Німеччини

Разом з президентом школу на Чернігівщині відвідали віцеканцлер Німеччини Роберт Габек, посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен, а також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Місцеві мешканці, і дорослі, і діти, пройшли тут катування. Я дуже дякую їм за те, що вижили, змогли дочекатися наших воїнів, розповісти усьому світу про трагедію, яку принесла Росія, російські військові разом з їхнім керівництвом, з їхнім президентом, – сказав Зеленський.

Український лідер зауважив, що у Ягідному до окупації жили близько 400 людей. З них 370 осіб побували у цьому підвалі.

Президент відвідав Ягідне: дивіться відео

"Дуже важливо, що тут разом із нами наші партнери, які самі все бачать. Дуже важливо бачити, що відбувалося в таких підвалах, аби розуміти, допомагати Україні", – наголосив глава держави.

Зеленський побажав Путіну пережити такі ж тортури

Президент України побажав Владіміру Путіну пережити все те, що рік тому в окупації пережили жителі села Ягідне.

"Можу додати тільки одне: все це можу побажати президенту Росії, провести залишок свого життя у підвалі, із відром замість туалету", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що окупаційні війська Росії увійшли до села Ягідне Чернігівської області 3 березня 2022 року. Загарбники силоміць зігнали усіх жителів до шкільного підвалу.

Російські військові утримували 367 людей у підвалі школи площею 197 квадратних метрів. Серед жителів було 50 дітей та кілька немовлят, найменшій – півтора місяця. Через нелюдські умови 11 людей померли, не витримавши задухи, ще 10-х жителів розстріляли загарбники.