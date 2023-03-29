В интервью министр обороны отмечает, что срок его начала также будет зависеть и от погодных условий. Однако Резников ожидает, что в 2023 году Украина будет иметь положительные результаты.
От чего зависит начало контрнаступления
Важную роль в проведении контрнаступления будет играть вооружение, которое Украина получила от своих партнеров. В частности, отвечая на вопросы по танкам Leopard, Резников отмечает, что они обязательно появятся на фронте во время контратаки.
Вы увидите Leopard в контратаке по решению нашего Генштаба. Уже планируется (контрнаступление – 24 Канал) по нескольким направлениям. Это зависит от того, какой момент является наиболее подходящим, как они решат. Также все зависит от погодных условий. Весной наша земля очень влажная. Можно использовать только гусеничную технику. Думаю, в апреле – мае мы их увидим,
– заявил Резников.
Кроме того, немаловажную роль в подготовке контрнаступления играет и оборона Бахмута. Резников объясняет, что пока украинские защитники удерживают город, Вооруженные Силы Украины могут в тылу подготовить резервы на будущее. Также министр говорит об истощении российских военных, которые ежедневно несут бешеные потери. Они испытывают недостаток не только в живой силе, но и в оружии, которое также приближает победу Украины.
В заключение Резников выразил надежду, что в этом году Украина увидит положительные изменения и сможет деоккупировать свои территории.
Подготовка к контрнаступлению
- Советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного говорит, что у Украины будет гораздо сильнее армия, когда придет время для контрнаступления. Также он верит, что операция по освобождению территорий "шокирует весь мир".
- В ВСУ говорят, что для успешного контрнаступления необходимо не только вооружение, но и хорошие погодные условия. Военнослужащие отмечают, что лучшее время для его проведения будет в конце апреля – начале мая. В это время должна быть наиболее благоприятная погода для проведения серьезных масштабных операций.
- В Пентагоне также считают, что Украина сможет провести успешное контрнаступление, ведь серьезно истощила оккупантов за год полномасштабной войны. Кроме того, Остин отмечает, что украинская армия имеет значительное преимущество по сравнению с оккупантами, хотя в последнее время линия фронта менялась в пользу обеих сторон.