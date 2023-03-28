28 марта министр обороны США Ллойд Остин во время слушаний в комитете Сената США заявил, что путем значительного истощения российских сил и благодаря западному оружию Украина имеет "очень хорошие шансы" осуществить успешное контрнаступление этой весной. Об этом пишет 24 Канал.

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Почему у Украины есть хорошие шансы на успешное контрнаступление

Ллойд Остин заявил, что сейчас Украина имеет значительное преимущество по сравнению с российскими силами, хотя в последнее время линия фронта менялась то в одну, то в другую сторону. Он отметил, что сейчас в районе Бахмута проходят "достаточно серьезные бои".

Украинцы нанесли россиянам значительные потери, и те истощили свои запасы бронетехники так, как никто никогда не мог себе представить. И теперь мы видим, как Россия расконсервирует танки Т-54 и Т-55 из-за уровня потерь, которые нанесли украинцы,

– подчеркнул Остин.

Ресурсы России иссякают и это поможет во время наступления

По словам Остина, ресурсы России действительно иссякают. И она все чаще предстает перед недостатком артиллерийских боеприпасов и других вещей. Именно поэтому страна-агрессор обращается за помощью в Иран и Северную Корею.

Поэтому я думаю, что мы увидим активизацию боевых действий весной, поскольку условия для маневрирования улучшатся, а также на основе того, что мы сделали и продолжаем делать. Я думаю, что у Украины будет очень хорошие шансы на успех,

– считает он.