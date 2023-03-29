Проте в інтерв'ю міністр оборони зазначає, що термін його початку також буде залежати й від погодних умов.

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Від чого залежить початок контрнаступу

Важливу роль у проведенні контрнаступу відіграватиме озброєння, яке Україна отримала від своїх партнерів. Зокрема, відповідаючи на питання щодо танків Leopard, Резніков зазначає, що вони обов'язково з'являться на фронті під час контратаки.

Ви побачите Leopard у контратаці за рішенням нашого Генштабу. Вже планується (контрнаступ – 24 Канал) за кількома напрямками. Це залежить від того, який момент є найбільш слушним, як вони вирішать. Також все залежить від погодних умов. Навесні наша земля дуже волога. Можна використовувати тільки гусеничну техніку. Думаю, у квітні – травні ми їх побачимо,

– заявив Резніков.

Окрім того, важливу роль у підготовці контрнаступу відіграє й оборона Бахмута. Резніков пояснює, що поки українські захисники утримують місто, Збройні Сили України мають змогу у тилу підготувати резерви на майбутнє.