Наразі, поки на вулиці ще зовсім рання весна, погода для цього є недостатньо теплою. Про це в стрімі 24 Каналу розповів офіцер 1 бригади спецпризначення імені Івана Богуна Збройних Сил України Тарас Березовець.

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Коли погода дозволить почати наступ

Хоча подекуди температура повітря піднялася навіть до +17 градусів. Та співрозмовник переконує, що для того, аби земля достатньо прогрілася, потрібно ще 3 – 4 тижні.

Ми знаємо, що в Україні, як правило, тепла й суха погода настає вже після Великодня. Великдень християни західного обряду святкуватимуть вже 9 квітня, а християни східного обряду – 16-го,

– підкреслив Тарас Березовець.

Тож загалом він прогнозує можливість початку контрнаступу орієнтовно на кінець квітня. Втім, це ще залежатиме від того, чи буде на цей час тепла погода.

"Якщо вона достатній час протримається, то кінець квітня – початок травня, я думаю, це будуть найбільш сприятливі погодні умови для проведення будь-яких серйозних масштабних операцій", – резюмував офіцер ЗСУ.

Стрім з Тарасом Березовцем: дивіться відео

Росіяни наступають в ідеальний для України момент

Полковник запасу ЗСУ Роман Світан переконаний, що росіяни обрали для свого наступу той час, який ідеально підходить для Збройних Сил України. У цьому є одразу декілька причин:

ворожа техніка не може просуватися через мокрі ґрунти, наступає виключно піхота;

ускладнені пересування й маневреність ворога спрощують оборону для українських військових;

Збройні Сили України, користуючись моментом, можуть готувати свій контрнаступ, який почнеться з настанням більш сприятливих погодних умов.

Контрнаступ ЗСУ: можливі напрямки

Звісно ж, плани Генерального штабу ЗСУ відомі лише самому Генеральному штабу. Втім, різноманітні експерти припускають цілу низку напрямків, де може розпочатися новий масштабний контрнаступ українських військ.

Луганський напрямок:

напрямок удару з Куп'янська в бік Сватового з подальшим просуванням у бік Кремінної та агломерації Сєвєродонецьк-Лисичанськ;

існує й варіант зворотнього удару з Лимана в напрямку Кремінної та подальшим просуванням до Сватового й на північ Луганщини. Та перший варінт згадують куди частіше.

Бахмутський напрямок:

відрізання ПВК "Вагнера" від російської армії завдяки раптовому удару з Бахмута в бік Білогорівки або в зворотньому напрямку;

контрнаступ з Бахмутського району в напрямку Попасної з подальшим виходом на російський кордон;

масштабний контрнаступ з Бахмутського району в бік Маріуполя з метою перерізання російських сил.

Запорізький напрямок: